Kampanyaya destek sürüyor

RENAULT MAİS: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağladı.

TÜRKİYE FİNANS: Salgınla mücadeleye ayırdığı kaynağı artırarak 8 milyon liraya çıkardı. Ayrıca banka sağlık personeli olan müşterilerinin mevcut finansman ödemelerini, talep etmeleri halinde ek bir kâr payı olmadan 6 ay erteliyor.

HEKTAŞ: ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek verdi.

AHLATÇI HOLDİNG: 1 milyon 510 bin lira bağışladı. Şirketi ayrıca, istihdamını yüzde 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğini açıkladı.

OYKA KAĞIT AMBALAJ: Dayanışma kampanyasına 1.5 milyon TL bağışladı.

AKKÖK HOLDİNG: Bünyesindeki şirketler adına 1.5 milyon TL’lik bağış yaptı.

DENİZLİ ÇİMENTO: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL bağışladı.

AKDENİZ KİMYA: 1 milyon TL destek sağlayacak.

OMSAN: Kampanyaya 1 milyon TL bağışladı.



1 MİLYON MASKE ÜRETECEK



DEFACTO: Fabrikalarında 1 milyon adet tekrar kullanımlı anti bakteriyel maske üretip, Sağlık Bakanlığı’na üretsiz iletecek.

HAYAT SU: Hastanelerdeki sağlık personellerine ve ihtiyaç sahiplerine toplam 200 ton su desteği veriyor.