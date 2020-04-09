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Kampanyaya destek sürüyor

Kampanyaya destek sürüyor

İş dünyası ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' demeye devam ediyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na ayni ve nakdi yardımlar tüm hızıyla sürüyor.

RENAULT MAİS: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağladı. 

TÜRKİYE FİNANS: Salgınla mücadeleye ayırdığı kaynağı artırarak 8 milyon liraya çıkardı. Ayrıca banka sağlık personeli olan müşterilerinin mevcut finansman ödemelerini, talep etmeleri halinde ek bir kâr payı olmadan 6 ay erteliyor. 

HEKTAŞ: ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek verdi. 

AHLATÇI HOLDİNG: 1 milyon 510 bin lira bağışladı. Şirketi ayrıca, istihdamını yüzde 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğini açıkladı. 

OYKA KAĞIT AMBALAJ: Dayanışma kampanyasına 1.5 milyon TL bağışladı. 

AKKÖK HOLDİNG: Bünyesindeki şirketler adına 1.5 milyon TL’lik bağış yaptı. 

DENİZLİ ÇİMENTO: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL bağışladı. 

AKDENİZ KİMYA: 1 milyon TL destek sağlayacak. 

OMSAN: Kampanyaya 1 milyon TL bağışladı.  

1 MİLYON MASKE ÜRETECEK

DEFACTO: Fabrikalarında 1 milyon adet tekrar kullanımlı anti bakteriyel maske üretip, Sağlık Bakanlığı’na üretsiz iletecek.

HAYAT SU: Hastanelerdeki sağlık personellerine ve ihtiyaç sahiplerine toplam 200 ton su desteği veriyor.  


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