Kampanyaya destek sürüyor
İş dünyası ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' demeye devam ediyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na ayni ve nakdi yardımlar tüm hızıyla sürüyor.
RENAULT MAİS: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağladı.
TÜRKİYE FİNANS: Salgınla mücadeleye ayırdığı kaynağı artırarak 8 milyon liraya çıkardı. Ayrıca banka sağlık personeli olan müşterilerinin mevcut finansman ödemelerini, talep etmeleri halinde ek bir kâr payı olmadan 6 ay erteliyor.
HEKTAŞ: ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek verdi.
AHLATÇI HOLDİNG: 1 milyon 510 bin lira bağışladı. Şirketi ayrıca, istihdamını yüzde 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğini açıkladı.
OYKA KAĞIT AMBALAJ: Dayanışma kampanyasına 1.5 milyon TL bağışladı.
AKKÖK HOLDİNG: Bünyesindeki şirketler adına 1.5 milyon TL’lik bağış yaptı.
DENİZLİ ÇİMENTO: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL bağışladı.
AKDENİZ KİMYA: 1 milyon TL destek sağlayacak.
OMSAN: Kampanyaya 1 milyon TL bağışladı.
1 MİLYON MASKE ÜRETECEK
DEFACTO: Fabrikalarında 1 milyon adet tekrar kullanımlı anti bakteriyel maske üretip, Sağlık Bakanlığı’na üretsiz iletecek.
HAYAT SU: Hastanelerdeki sağlık personellerine ve ihtiyaç sahiplerine toplam 200 ton su desteği veriyor.