Kampanyaya destek büyüyor

Toplanan nakdi yardımlar 1.5 milyar lirayı aşarken iş dünyasından kampanyaya destek artmaya devam ediyor.

FİBA GRUBU: Bugüne kadar 5.5 milyon TL katkı sağlayan grup, bu tutarın bundan sonraki desteklerle 12 milyon liraya çıkaracak.

AKSA: Kazancı Holding çatısı altındaki Aksa Grup şirketleri 5 milyon lira tutarında bağışta bulundu.

ARKAS HOLDİNG: Arkas ve iştiraki Marport Liman İşletmeleri, kampanyaya 3.3 milyon TL destek verdi.

BURGAN BANK: İhtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 2 milyon TL bağış yapacak.

RECORDATI GRUP: İtalya merkezli ilaç firması Recordati, Avrupa’daki hastanelere 5 milyon euro kaynak ayırdı. Türkiye’de ise kampanyaya 1.1 milyon TL ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na 900 bin TL ile destek veriyor.

ALTERNATİF BANK: Alternatif Yatırım ve Alternatif Lease ile kampanyaya 1.5 milyon TL bağış yaptı.

BOYNER GRUP: Salgınla mücadeleye 3 milyon TL kaynak ayırdı. Kampanyaya 1 milyon TL destek sağlarken, Altınyıldız kumaş fabrikasının kapasitesinin bir bölümü tulum ve önlük üretimine ayrıldı.

ERDEMİR: Kampanyaya Erdemir’den 5.5 milyon ve Erdemir Maden’den 2.5 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyon TL’lik destek geldi.