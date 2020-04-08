Kampanyaya destek büyüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ayni ve nakdi yardımlar sürüyor.
Toplanan nakdi yardımlar 1.5 milyar lirayı aşarken iş dünyasından kampanyaya destek artmaya devam ediyor.
FİBA GRUBU: Bugüne kadar 5.5 milyon TL katkı sağlayan grup, bu tutarın bundan sonraki desteklerle 12 milyon liraya çıkaracak.
AKSA: Kazancı Holding çatısı altındaki Aksa Grup şirketleri 5 milyon lira tutarında bağışta bulundu.
ARKAS HOLDİNG: Arkas ve iştiraki Marport Liman İşletmeleri, kampanyaya 3.3 milyon TL destek verdi.
BURGAN BANK: İhtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 2 milyon TL bağış yapacak.
RECORDATI GRUP: İtalya merkezli ilaç firması Recordati, Avrupa’daki hastanelere 5 milyon euro kaynak ayırdı. Türkiye’de ise kampanyaya 1.1 milyon TL ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na 900 bin TL ile destek veriyor.
ALTERNATİF BANK: Alternatif Yatırım ve Alternatif Lease ile kampanyaya 1.5 milyon TL bağış yaptı.
BOYNER GRUP: Salgınla mücadeleye 3 milyon TL kaynak ayırdı. Kampanyaya 1 milyon TL destek sağlarken, Altınyıldız kumaş fabrikasının kapasitesinin bir bölümü tulum ve önlük üretimine ayrıldı.
ERDEMİR: Kampanyaya Erdemir’den 5.5 milyon ve Erdemir Maden’den 2.5 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyon TL’lik destek geldi.