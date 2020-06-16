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  3. Kamikaze Kargu'lar sürü harekatına hazırlanıyor
16 Haziran 2020 Salı 02:58 | Son Güncelleme:

Kamikaze Kargu'lar sürü harekatına hazırlanıyor

Kamikaze Kargu'lar sürü harekatına hazırlanıyor

Kamikaze drone’ları güvenlik güçlerinin kullanımına sunan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), daha gelişmiş ürünler için çalışmalarını sürdürüyor. STM’nin kamuoyunda ‘kamikaze drone’ olarak bilinen vurucu insansız hava aracı (İHA) üretimini gerçekleştirdiği Ostim Teknopark’taki yerleşkesinde Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA Kargu için alınan siparişlere ilişkin yoğun bir çalışma yürütülüyor. Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere 500’ün üzerinde Kargu siparişi alan STM, partiler halinde teslimat yapıyor.

ÇOKLU GÖREV YAPACAK

Yürütülen çalışmalarla 20’den fazla Kargu platformu sürü halinde görev yapabilir hale getirildi. Çalışmalar, farklı görevlerin icra edilmesine yönelik devam ediyor. 1-1.5 yıllık dönemde sürü kabiliyetini tam olarak kazanmış Kargular, TSK’nın kullanımına sunulmaya başlanacak. Sürü kabiliyetiyle çoklu görevlere hazırlanan Kargu, deniz platformları, zırhlı kara araçları ve otonom kara sistemleriyle de kullanılabilecek. 

ÜÇ ÜLKEYE İHRACAT YAPILACAK

Yurtdışında talep gören Kargu, tropik, çöl, tundra iklim koşullarında katıldığı testlerden başarıyla çıktı. Kargu’nun ihracatına yönelik 3 ülkeyle görüşmeler yürütülüyor ve yakın zamanda ihracat başarısı bekleniyor. STM ayrıca Kargu ve ürün ailesinin diğer üyeleri Togan ve Alpagu ile Türkiye’nin İHA ve SİHA’lar konusunda ulaştığı teknolojik seviyeyi desteklemeyi ve daha da yukarıya çekmeyi hedefliyor.

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