Kalyon'dan konuta ‘0.56'lık destek

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Kalyon Gayrimenkul, 8 ay önce lansmanını yaptıkları Nevbahar Üsküdar projesinde sunduğu iddialı vade oranlarıyla seferberlik hamlesine destek vermeye başladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Kalyon Gayrimenkul olarak biz de bu seferberliğe tüm gücümüzle destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

TALEP SORUNU OLMADI

Pandemi sürecinde, en fazla konuşulan sektörlerden birinin de gayrimenkul olduğunu belirten Kalyoncu, “Türkiye’de konut tarafında hiçbir zaman bir talep sorunu olmadı. Sadece bir talep ertelemesi dönemi yaşadık. Şu an da ekonomi tabiriyle ‘ertelenmiş taleplerin’ devreye girdiği bir süreçteyiz” dedi. Kalyoncu, şöyle konuştu: “120 ayda vade oranımızı, 1 milyon TL’ye kadar olan tutar için yüzde 0.56’ya kadar çektik. 1 milyon TL’nin üzerinde ise yüzde 0.66’lık bir vade oranı sunuyoruz. Dileyen müşterilerimiz de 750 bin TL’ye kadar yüzde 0.64, 12 ay ödemesiz vade farkını kullanabiliyor.”

YENİ PROJE BEYKOZ’A



Şirketin yeni yatırımı Beykoz’a olacak. Kalyoncu, “Karma bir proje planlıyoruz. Hedefimiz 2021’in ikinci çeyreğinde ön satışa başlamak” dedi.

ARALIK AYINDA TAŞINMA FIRSATI



Nevbahar Üsküdar’da teslim tarihinin çok yakın olduğuna dikkat çeken Kalyoncu, “Altı ay içinde, yani aralıkta daireleri teslim edeceğiz. Bugün bu cazip kampanyalarla evini alanlar, dilerlerse satın aldıkları evin taksiti daha başlamadan evlerinde oturabilecek” değerlendirmesinde bulundu.