Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası pandemide kuruldu, kapasite artırıyor

Kalyon Holding’in Ankara Polatlı’daki Başkent OSB’de inşa ettiği Güneş Teknolojileri Fabrikası, Ar-Ge dahil güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında toplayan dünyadaki ilk fabrika. 400 milyon dolar yatırımla kurulan ve 19 Ağustos’ta üretime başlayan fabrika, polisilisyum hammaddesini güneş enerjisi hücresi olarak kullanılan ‘ingot’ kütüklerine dönüştüren; bu kütüklerden santimetrenin 3’te biri inceliğinde ‘wafer’ denilen camsı ürün kesip temizleyen; bu ürünü elektronik bağlantılarla ‘güneş hücresi’ne dönüştüren ve hücreleri 2’şer metrekarelik paneller haline getiren 4 birimden oluşuyor.

YERLİLİK YÜZDE 90’A ÇIKACAK



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, daha önce hücre ithal edilerek panel montajı yapıldığını, ancak kurdukları fabrika ile yerlilik oranını yüzde 75’in üzerine çıkardıklarını söyledi. Kalyoncu, “3 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız’ın ‘yerli ve milli enerji’ stratejisi çerçevesinde Türkiye’de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında topladık. Bir de Ar-Ge Merkezi ekledik. Bu özelliği ile dünyada ilk fabrika burası. Ar-Ge ile yerlilik oranını yüzde 90’lara çıkartacağız” dedi.

ÜRETİM İKİYE KATLANACAK



Fabrikadan çıkan paneller, 1000 megavat ile Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali olarak planlanan ve Türk insanının yaptığı uzaydan görünen ilk yapı olacak Konya-Karapınar’a monte ediliyor. Cemal Kalyoncu, Karapınar GES’in 40 megavat güçle elektrik üretimine başladığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Altı yıl önce Türkiye’nin güneş enerji gücünün toplamı 40 megavattı. Karapınar tamamlandığında 2 milyon kişinin elektriğini tek başına sağlayacak. Devletimiz yenilenebilir enerjiyi çok önemsiyor. Türkiye de güneş enerjisi için çok uygun. Dünyada da güneş santrallerinin sayısı artacak. Hem ülkemizin ihtiyaçlarını hem de ihracat fırsatlarını gözeterek panel üretim kapasitemizi haziranda ikiye katlayarak 1000 megavata çıkaracağız.” Cemal Kalyoncu bu durumun istihdama da yansıyacağını belirterek “1400 kişiye sağladığımız istihdam 2 bin 100 olacak” diye konuştu.

MÜHENDİS DE YETİŞİYOR



Güneş enerjisi teknolojileri yeni olduğu için Kalyon Holding, fabrikada kalifiye personel ve mühendis yetiştirmek için Solar Akademi’yi kurdu. Almanya, Çin ve Hindistanlı uzmanlar, online ve makine başında eğitimler veriyor. ‘Yıldız Operatör’ projesiyle kalifiye personel yetiştiriliyor. Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ilgili bölümlerinden gelen öğrenciler de fabrikada deneyim kazanıyor. Cemal Kalyoncu, bu durumu, şöyle özetledi: “Burada sadece panel değil, katma değeri yüksek ileri teknoloji üreteceğiz. Ar-Ge biriminde 100’den fazla mühendis ve akademisyen, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi uzmanlarıyla birlikte çalışıyor.”

Kalyon Holding Başkanı Cemal Kalyoncu, güneş enerjisine ilişkin çalışmalarını AKŞAM Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’na anlattı.

CARİ AÇIĞI 400 MİLYON $ AZALTACAK



Günde 4 bin panel üreten fabrika, üretilen güneş enerjisi ile cari açığın kapatılmasına her yıl 400 milyon dolar katkı sağlayacak. Temiz enerjinin bin megavata çıkmasıyla yılda 1.5 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenecek.



KÜBRA KALYONCU ŞEHERLİ: 1.5 YILDA MUCİZEYİ BAŞARDIK



Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın başında, Kalyoncu Ailesi’nin üçüncü nesil üyelerinden Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli var. Fabrikada çalışan bin 400 personelin yüzde 25’i de kadın. Şeherli, “Ülkemizin geleceğini ve refahını doğrudan ilgilendiren bu yatırımı hayata geçirmek için çok emek harcadık. ‘Kurulamaz’ denilen bu fabrikayı, pandemiye rağmen ‘mucizevi’ bir hızla 1.5 yılda hayata geçirdik. Geleceğin güneş teknolojileri Ar-Ge merkezimizden çıkacak” dedi.