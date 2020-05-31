Kahve tutkunları 1 Haziran'ı beklemedi

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Son dönemde sayısı hızla artan ‘yeni nesil kahveciler’ özellikle genç kesimde ciddi bir müdavim kitlesi kazanmıştı. Ancak koronayla birlikte başlayan izolasyon sürecinde Starbucks, Nero, Kahve Dünyası gibi kahve zincirleri kapılarını bir süre için kapatmak zorunda kaldı. Restoran ve kafeler 1 Haziran itibarıyla açılıyor olsa da, kahve bağımlısı tüketiciler bu dönemde boş durmayıp, kendi mutfaklarını adeta birer kafeye çevirdiler bile. Tüketici bunun için de internet alışverişine yöneldi.

KORONAYLA HIZLANDI

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, bu dönemde kahve makinalarının da içinde olduğu sıcak içecek hazırlama kategorisinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış olduğunu ifade etti. Bu kategorinin son 2 yıldır hızla büyüdüğünün ve ütünün yerini geçerek ikinci sıraya yükseldiğinin altını çizen Yılmaz, “Koronayla birlikte bu trend daha da hızlandı” ifadelerini kullandı.

AYDA 17 BİN ADEDE ÇIKTI

Goldmaster CEO’su Sinan Bora ise, bu dönemde kahve makinelerine ilginin arttığını ifade ederek, “Filtre kahve Türkiye için yeni bir alışkanlık diyebiliriz. Fakat hızla büyüyen bir kategori. Filtre kahve makinesi pazarının büyüklüğü yıllık 100-150 bin adetlerde. Bu da aylık 10-12 bin makine satışı anlamına geliyor. Pandemi döneminde ise aylık rakamlar 15-17 binlere hızlı bir yükseliş oldu. Bu da, eğer trend böyle devam edersek yıllık pazarın 200 bin adede çıkacağının göstergesi” diye konuştu.

DIŞARIDA 15-20, MUTFAKTA 1 LİRA



Bir kahve makinesi alıp, evde kendi kahveni pişirmenin maliyet açısından da çok avantajlı olduğunun altını çizen Sinan Bora, şöyle devam etti: ^”Kafelerde bir fincan filtre kahve 10, hatta 20 TL’ye satılıyor. Evde ise maliyeti sadece 1 TL. Koronavirüs sonrası dönemde maliyetin vatandaş için daha önemli olacağını, insanların harcama yaparken daha dikkatli davranacağını düşünüyorum. Kafeler açıldıktan sonra da, kahveyi her gün dışarıda içmek yerine, ara sıra dışarıdan alıp, ağırlıklı olarak evde yapmak dafa çok tercih edilecek diye düşünüyorum.”

E-ticaret cirosu katlandı

Mehtap Yıldız, bu dönemde sıcak içecekle birlikte ‘gıda hazırlama-pişirme ve ekmek makinesi’ kategorilerinde de ciddi artışla karşılaştıklarını belirterek, “Blender, mikser gibi ürünlerde de artış oldu. E-ticaret cirolarımız yüzde 100’ün üzerinde arttı” dedi.

