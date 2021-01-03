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03 Ocak 2021 Pazar 09:23 | Son Güncelleme:

Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı yapacak!

Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı yapacak!

Kafkas Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre Öğretim Görevlisi alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kafkas Üniversitesi, Öğretim Görevlisi personel alımı yapacağını açıkladı. Personel alımı, 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de bulunan ilana göre duyuruldu.

Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde çalışmak üzere Geleneksel El Sanatları Programı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı ve Spor Yönetimi Programı alanlarında ders verecek personel alımı gerçekleştirecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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