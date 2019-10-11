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  3. Kadroya geçen taşeronların maaşları yeniden hesaplanacak! Taşeron son dakika haberleri..

Kadroya geçen taşeronların maaşları yeniden hesaplanacak! Taşeron son dakika haberleri..

Kadroya geçen taşeronların maaşları yeniden hesaplanacak! Taşeron son dakika haberleri..

Taşeron son dakika haberleri merak ediliyor. Türkiye genelinde farklı kurum ve kuruluşlarda görev alan taşeron işçiler yeni haberleri sık sık takip ediyor. Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren öenmli karar Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. İşte taşeron son dakika haberleri..

 

Taşeron son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra hakları iyileştirilmeye devam ediyor. Taşeron işçiler iş sözleşmeleri yenilenirken Sağlık Bakanlığı tarafından %4’lük zam yaptığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı uhdesinde görev yapan kamu işçisi taşeronlar Ekim 2019 tarihinde alacağı maaşlara yansıtılacağı açıklandı. İşte taşeron son dakika haberleri..

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi. 

Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak.  Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan  adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.

YENİ ÜCRETLER NASIL BELİRLENECEK?
 
Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek.Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek.

FARKLI EMSAL DAVALAR DEVAM EDİYOR
 
Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen üyelerimiz adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle farklı işverenlere karşı açılan emsal davalar devam etmektedir."

Kaynak: SGK Rehberi 

 

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