Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine beklenen müjdeli haber geldi. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek...

Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerinin bayram öncesi ikramiye bekleyişleri başladı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan, belediye şirketleri bünyesine çalışan ve 4/D'li işçilere, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram yardımı yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek. Vergi kesintisi ile işçilerin hesaplarına 53-56 lira yatacak. İşçilerin bayram yardımı paraları 4 Ağustos tarihinden sonra hesaplara yatacak. ( Kaynak:Takvim)