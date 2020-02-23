'Kadınlar sadece çalışan değil, girişimci de olmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının 2004’te yüzde 23 iken, 2018 yılında yüzde 34’e yükseldiğini söyledi. Emine Erdoğan, “Fakat artık istediğimiz, kadınların sadece çalışan olmaları değil, girişimciler haline gelmeleridir. Çünkü girişimcilik sayıca olduğu kadar nitelik olarak da arttığında, ekonomik büyümeye olumlu etkiler yapıyor” ifadelerini kullandı.

PARLAK FİKİRLER

Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Galatasaray Üniversitesi işbirliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle kurulan Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) Projesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Kadınların zihin dünyasının muhteşem, parlak fikirlerle dolu olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

HAYAT ZENGİNLEŞİR

“Fakat bu fikirleri ete kemiğe büründürmede yaşanan çekinceler var. İşte o nedenle finansal okuryazarlıktan tutun, ağ kurma ve iletişim eğitimine kadar bir girişimcide olması gereken tüm donanımlar burada kazandırılacak ve kadın girişimcilerimiz kendi kanatlarıyla uçmaya hazır hale gelecek. GİKAMER’in de teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı olmasını çok önemli buluyorum. Eğer kadınlar teknolojinin sadece kullanıcıları değil, tasarımcıları olursa hayatın zenginleştiğini göreceğiz”

ÇOCUKLARI BİLİMLE TANIŞTIRIN

Emine Erdoğan, anne babalara, “Kız çocuklarımızı erken yaşta bilimle tanıştıralım. Mühendislik fakültelerimizin daha çok kız öğrenciye ihtiyacı var”çağrısı yaptı. Kadınların teknolojinin her kolunda büyük işler yapacağını belirten Erdoğan, kadın girişimcilerin yol açacağını, ardından da nice genç kızın yürüyeceğini söyledi.