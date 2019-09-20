Kadına ve çocuğa şiddeti konu alan dizilere reklam yok!
Samsung Electronics Türkiye, kadına ve çocuğa uygulanan şiddetin artması üzerine harekete geçti. ‘Kadın ve çocuğa kalkan elin karşısında hep birlikte mücadele vermemiz gerektiği’ düşüncesinden yola çıktığını açıklayan şirket, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan, senaryosunda sistematik şekilde kadına ve çocuğa fiziksel ya da ruhsal şiddeti içeren hiçbir dizi ve programa; yeni yayın dönemi itibarıyla reklam vermeme, sponsor olmama, ürün yerleştirmesinde bulunmama kararı aldı.
DİĞER ŞİRKETLERE DE ÇAĞRI
Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka & Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımıcısı Barış Gökpınar, “Bazı dizi ve programların şiddeti senaryoların temeline koyması kabul edilemez. Reklam veren diğer kuruluşları da bu hareketimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.