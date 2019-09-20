Kadına ve çocuğa şiddeti konu alan dizilere reklam yok!

DİĞER ŞİRKETLERE DE ÇAĞRI

Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka & Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımıcısı Barış Gökpınar, “Bazı dizi ve programların şiddeti senaryoların temeline koyması kabul edilemez. Reklam veren diğer kuruluşları da bu hareketimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.