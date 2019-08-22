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Kadın girişimci çiftlik kurdu

Kadın girişimci çiftlik kurdu

İnşaat sektöründe çalışırken, iş hayatının stresinden kurtulmak isteyen kadın girişimci Filiz Uyar, ‘yapamazsın’ diyenlere inat besi çiftliği kurdu.

ANTALYA’DA inşaat sektöründe teknik ressam olarak çalışırken iş hayatının stresinden kurtulmak isteyen Filiz Uyar, ‘yapamazsın’ diyenlere inat 160’ı büyükbaş 225 hayvan bulunan modern bir besi çiftliği kurdu. İki çocuk annesi Uyar, “Kadının isterse neler yapabileceğini göstermiş olmanın da ayrı heyecanını yaşıyorum. Bu işi çok sevdim” ifadelerini kullandı.

EN BAŞARILI ÜYELERDEN

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan da, “Filiz Hanım aradığında, bu işi yapamayacağını anlatmaya çalıştım. Ama şimdi en başarılı üyelerimizden biri” dedi.

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