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  3. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda sona yaklaşıldı! İşte hizmet tarihi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda sona yaklaşıldı! İşte hizmet tarihi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda sona yaklaşıldı! İşte hizmet tarihi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Kabataş'a uzanan ikinci kısmında da tünel çalışmaları tamamlandı. Hattaki 15 istasyonun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda sona yaklaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm tünellerinin tamamlanması sebebiyle, 6 Kasım Çarşamba günü tören düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, 8 ilçeyi bağlayacak hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 15 istasyonunun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesinin hedeflendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapımı hızla devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesinde mutlu sona yaklaşılıyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında test sürüşleri devam eden hattın ikinci etabı olan Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları da tamamlandı. 6 Kasım Çarşamba günü 'Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Tünellerinin Tamamlanması' sebebiyle tören düzenlenecek. Programda, Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel çalışmasını tamamlayan TBM makinesi, hattın Fulya İstasyonu'ndaki şafttan çıkarılacak."

19 İSTASYON BULUNUYOR

Tam otomatik sürücüsüz olarak inşa edilen metronun, 24,5 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyondan oluştuğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bir saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip hattın tamamının hizmete girmesiyle günde bir milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Raylı sistem hattı, Avrupa Yakası'nda yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar'ı birbirine bağlayacak. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) Metro Hattı, 5 ayrı noktada diğer raylı sistemlere entegre olacak."

ENTEGRE OLDUĞU HATLAR

Entegrasyon noktaları ve hatlar şöyle:

"Kabataş İstasyonunda, Kabataş-Taksim Füniküler (F1) hattı ve Eminönü-Kabataş Tramvayı (T1) ile Mecidiyeköy İstasyonunda Yenikapı-Hacıosman Metro (M2) hattı ile Karadeniz Mahallesi İstasyonunda Topkapı-Sultançiftliği (T4) hattı ile Mahmutbey İstasyonunda Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir Metro (M3) hattı ile."

(AA)

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