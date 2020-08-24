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  3. JÖH alımı yapılacak mı? Jandarma JÖH alım şartları nedir?
24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:21 | Son Güncelleme:

JÖH alımı yapılacak mı? Jandarma JÖH alım şartları nedir?

JÖH alımı yapılacak mı" Jandarma JÖH alım şartları nedir"

2020 yılı için JÖH (Jandarma Özel Harekât) temini hakkında açıklamalar güncel olarak takip ediliyor. JÖH alımı yapılacak mı? Jandarma JÖH alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Jandarma Özel Harekat başvurusu yapmak isteyen adayların bazı şartları taşıması gerekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olan Özel Harekat birimleri (JÖH) seçme ve gönüllü askerlerden oluşuyor. JÖH olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar 2020 yılı alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. JÖH alımı yapılacak mı? Jandarma JÖH alım şartları nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler..

JÖH ALIMI YAPILACAK MI?

JÖH (Jandarma Özel Harekât) temininin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. JÖH 2020 alımlarına dair açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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JANDARMA JÖH ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu veya lise dengi okuldan mezun olmak

Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru itibari ile askerlik yapıyor olmak

İlgili başvuru süreci içerisinde belirtilen yaş aralıklarında olmak.

Başvuru tarihi itibari ile askerlik terhisinin üzerinden 3 yıldan daha fazla geçmemek

Sağlık raporunda asker olmak adına herhangi bir engele sahip olmamak

En az 164 santimetre boyunda olmak

Vücut yapısında herhangi bir bozukluk olmamak.

Herhangi bir yara ya da ameliyat izine sahip olmamak.

Güvenlik soruşturmaları geçmek

Askerlik süreci içerisinde ceza almamak

JÖH NEDİR?

JÖH, Jandarma Özel Harekat Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olan JÖH timlerinde genellikle gönüllü askerler yer alır. JÖH timleri uzman çavuş rütbesi ile ağırlıklı olur ancak astsubay ve erler de görev yapmaktadır. Her birliğin başında ise yüzbaşı rütbesinde bir asker yer almaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olan JÖH’ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH’lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.

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