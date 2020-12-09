JÖH alımı 2021 ne zaman yapılacak? JÖH alım şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce kişi JÖH alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş ve özel harekât kapsamında başvurular ilanlar yakından takip ediliyor.

JÖH ALIMI 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

JÖH alımlarına dair güncel bir ilan bulunmuyor. JÖH 2021 alımlarının ne zaman yapılacağı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

JÖH ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- En az lise mezunu veya lise dengi okuldan mezun olmak

- Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru itibari ile askerlik yapıyor olmak

- İlgili başvuru süreci içerisinde belirtilen yaş aralıklarında olmak.

- Başvuru tarihi itibari ile askerlik terhisinin üzerinden 3 yıldan daha fazla geçmemek

- Sağlık raporunda asker olmak adına herhangi bir engele sahip olmamak

- En az 164 santimetre boyunda olmak

- Vücut yapısında herhangi bir bozukluk olmamak.

- Herhangi bir yara ya da ameliyat izine sahip olmamak.

- Güvenlik soruşturmaları geçmek

- Askerlik süreci içerisinde ceza almamak

ÖZEL HAREKAT (JÖH) NEDİR?

JÖH, Jandarma Özel Harekât Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olan JÖH’ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH’lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.

JÖH’ler ejderler, efeler, dadaşlar, roketler, akrep, kurtlar, fatihler gibi isimler alarak, kollarında birimlerine özgü birlik arması taşır.

Jandarma Özel Harekat ( JÖH ) Eğitimleri Jandarma Özel Harekat Timleri’nin eğitimleri, terörle mücadele bölgesine oldukça benzeyen Foça’da gerçekleştirilir. JÖH adayları İzmir’in Foça ilçesinde on haftalık bir eğitime tabi tutulur. Burada temel savaş tekniklerini ve coğrafi koşullara dayanıklılığı arttıran eğitimleri alan JÖH’ler yorgunluk ve uykusuzluğa dayanabilme, stres altında doğru karar verebilme, özgüven, silah arkadaşlığı, iklim ve arazi koşulları sebebiyle karşılarına çıkabilecek engelleri aşabilme, mevcut silahları etkin kullanabilme gibi birbirinden zor eğitimleri alır.

Temel savaş eğitimlerini alan JÖH timleri, eğitimleri boyunca 260 kilometre koşu, 675 kilometre yürüyüş olmak üzere toplamda 935 kilometre yol kat ediyor. Manevra eğitimi, haritacılık bilgisi, küresel konumlama cihazı, kamuflaj, dağcılık, suda geçiş teknikleri gibi eğitimlerde alan Jandarma Özel Harekât Timleri simülatörler eşliğinde eğitim aldıkları için operasyon ve çatışma tecrübesi de kazanıyor.