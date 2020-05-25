JÖH alımı 2020 ne zaman yapılacak? Jandarma Özel Harekat alımı başvuru şartı nedir?
Jandarma Özel Harekat alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı sitesi üzerinden yayımlanacak olan ilanlar güncel olarak takip ediliyor. JÖH (Jandarma Özel Harekât) teminine yönelik açıklamalar da merak ediliyor. JÖH alımı 2020 ne zaman yapılacak? Jandarma Özel Harekat alımı başvuru şartı nedir? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. JÖH (Jandarma Özel Harekât) temini hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.
2020 yılı için JÖH (Jandarma Özel Harekât) temini hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. JÖH alımı 2020 ne zaman yapılacak? Jandarma Özel Harekat alımı başvuru şartı nedir? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Jandarma Özel Harekat alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı sitesi üzerinden yayımlanacak olan ilanlar güncel olarak takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler..
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JÖH ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
JÖH (Jandarma Özel Harekât) temininin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. JÖH 2020 alımlarına dair açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
JANDARMA ÖZEL HAREKAT ALIMI BAŞVURU ŞARTI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lise mezunu veya lise dengi okuldan mezun olmak
Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru itibari ile askerlik yapıyor olmak
İlgili başvuru süreci içerisinde belirtilen yaş aralıklarında olmak.
Başvuru tarihi itibari ile askerlik terhisinin üzerinden 3 yıldan daha fazla geçmemek
Sağlık raporunda asker olmak adına herhangi bir engele sahip olmamak
En az 164 santimetre boyunda olmak
Vücut yapısında herhangi bir bozukluk olmamak.
Herhangi bir yara ya da ameliyat izine sahip olmamak.
Güvenlik soruşturmaları geçmek
Askerlik süreci içerisinde ceza almamak
JÖH NEDİR?
JÖH, Jandarma Özel Harekat Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olan JÖH timlerinde genellikle gönüllü askerler yer alır. JÖH timleri uzman çavuş rütbesi ile ağırlıklı olur ancak astsubay ve erler de görev yapmaktadır. Her birliğin başında ise yüzbaşı rütbesinde bir asker yer almaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olan JÖH’ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH’lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.