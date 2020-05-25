2020 yılı için JÖH (Jandarma Özel Harekât) temini hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. JÖH alımı 2020 ne zaman yapılacak? Jandarma Özel Harekat alımı başvuru şartı nedir? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Jandarma Özel Harekat alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı sitesi üzerinden yayımlanacak olan ilanlar güncel olarak takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler..

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

JÖH ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?



JÖH (Jandarma Özel Harekât) temininin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. JÖH 2020 alımlarına dair açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

JANDARMA ÖZEL HAREKAT ALIMI BAŞVURU ŞARTI NEDİR?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu veya lise dengi okuldan mezun olmak

Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru itibari ile askerlik yapıyor olmak

İlgili başvuru süreci içerisinde belirtilen yaş aralıklarında olmak.

Başvuru tarihi itibari ile askerlik terhisinin üzerinden 3 yıldan daha fazla geçmemek

Sağlık raporunda asker olmak adına herhangi bir engele sahip olmamak

En az 164 santimetre boyunda olmak

Vücut yapısında herhangi bir bozukluk olmamak.

Herhangi bir yara ya da ameliyat izine sahip olmamak.

Güvenlik soruşturmaları geçmek

Askerlik süreci içerisinde ceza almamak

JÖH NEDİR?

JÖH, Jandarma Özel Harekat Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olan JÖH timlerinde genellikle gönüllü askerler yer alır. JÖH timleri uzman çavuş rütbesi ile ağırlıklı olur ancak astsubay ve erler de görev yapmaktadır. Her birliğin başında ise yüzbaşı rütbesinde bir asker yer almaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olan JÖH’ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH’lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.

Jandarma Uzman Erbaş 2020 alımı ne zaman, hangi tarihte? Jandarma Uzman Erbaş alım şartları neler?