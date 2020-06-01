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  3. JÖH 2020 alımı ne zaman yapılacak? Jandarma Özel Harekat alım şartları nedir?
01 Haziran 2020 Pazartesi 17:21 | Son Güncelleme:

JÖH 2020 alımı ne zaman yapılacak? Jandarma Özel Harekat alım şartları nedir?

JÖH 2020 alımı ne zaman yapılacak" Jandarma Özel Harekat alım şartları nedir"

Jandarma Özel Harekat alımlarına her dönem yoğun ilgi gösteriliyor. JÖH (Jandarma Özel Harekât) teminine yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. JÖH 2020 alımı ne zaman yapılacak? Jandarma Özel Harekat alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Jandarma Özel Harekat teminine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 yılı için JÖH (Jandarma Özel Harekât) temini hakkında güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. JÖH 2020 alımı ne zaman yapılacak? Jandarma Özel Harekat alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Jandarma Özel Harekat alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Jandarma Özel Harekat alımına dair tüm detaylar haberimizde..

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JÖH 2020 ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

JÖH (Jandarma Özel Harekât) temininin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. JÖH 2020 alımlarına dair açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

JANDARMA ÖZEL HAREKAT ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu veya lise dengi okuldan mezun olmak

Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru itibari ile askerlik yapıyor olmak

İlgili başvuru süreci içerisinde belirtilen yaş aralıklarında olmak.

Başvuru tarihi itibari ile askerlik terhisinin üzerinden 3 yıldan daha fazla geçmemek

Sağlık raporunda asker olmak adına herhangi bir engele sahip olmamak

En az 164 santimetre boyunda olmak

Vücut yapısında herhangi bir bozukluk olmamak.

Herhangi bir yara ya da ameliyat izine sahip olmamak.

Güvenlik soruşturmaları geçmek

Askerlik süreci içerisinde ceza almamak

JÖH NEDİR?

JÖH, Jandarma Özel Harekat Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olan JÖH timlerinde genellikle gönüllü askerler yer alır. JÖH timleri uzman çavuş rütbesi ile ağırlıklı olur ancak astsubay ve erler de görev yapmaktadır. Her birliğin başında ise yüzbaşı rütbesinde bir asker yer almaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olan JÖH’ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH’lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.


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