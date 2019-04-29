Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı

19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan uzman erbaş alımı için sonuçlar açıklandı.

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle sadece 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sonuç açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Sınavlara çağrılacak adayların 20 bini 2018 KPSS'ye girmiş ve P3, P93, P94 puan türlerinden en az 50 puan alanlardan, diğer 20 bini ise KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak 50'nin altında puan alanlardan seçilecek 2018 yılı KPSS puanı 50'nin altında olanlar KPSS'ye girmeyenlerle birlikte değerlendirilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Sözleşmesini fesheden Uzman Erbaşlar, 5 yıldan az çalışmışsa maaşlarının iki ile çarpımının çalıştıkları yıl ile çarpımı kadar tazminat alır. 5 yılı geçen her yıl için maaşları ve yılları ile çarpımı kadar ilave ikramiye alır. Ancak bu ikramiyeler net maaşın 20 katını asla geçemez.

Uzman Erbaşlar 2200 TL – 5000 TL arası maaş almaktadır. Yıl bazında derece kademe artışına göre maaş artar ancak bu artış çok fazla değildir. Doğuda, komando birliklerinde veya hudut birliklerinde çalışanlar ilave tazminat alır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA!

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgulama işlemi T.C Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi web sayfası üzerinden ''UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇ DUYURUSU 2019-1'' sorgula sekmesine gelerek e devlet üzerinden yapılabiliyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞLIK ALIMINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Geçen yıllarda askerlik ve lise şartı bulunan uzman erbaşlık branşında yayınlanan KHK ile bu yıldan itibaren lise ve askerlik şartının kaldırılmasıyla başvuruların 100 bini geçtiği açıklandı.