İzmir'de '2 yıl ödemesiz' ev fırsatı

Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı-Halk GYO ortaklığıyla hayata geçirilen Evora İzmir projesi, ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla İzmir’de ev sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor. İzmir’in kalbi Alsancak’ta daire almak isteyenler, satış ofisinin kapısından yüzde 10 indirim avantajıyla girecek. Ev hayali kuranların yapacağı tek şey, istedikleri daireyi seçtikten sonra sadece yüzde 5 peşinat ödemek olacak. Dairenin taksit ödemeleri ise üçüncü yıldan itibaren başlayacak. Taksit ödemeleri ise 180 aya varan vadeye ve cazip vade oranlarıyla sunulacak. Peşinatın yüzde 15’lik kısmı ise 24. ayda ara ödeme olarak yapılacak.

‘YENİ NORMAL’E UYGUN PROJE



Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konsepti Evora İzmir’de de kendini gösterecek. Büyük daire sayısı, projenin yüzde 40’ı civarında. Giriş çıkışları bağımsız olarak tasarlanan ve 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan bloklar, projedeki otel, kültür ve sanat yerleşkesinin yanı başında yer alacak” açıklamasıyla Evora İzmir’in yeni normale uygun bir proje olduğunun altını çizdi.

Evora İzmir projesi, 121 odalı otel, 500 kişilik tiyatro ve performans salonu, 485 kişilik çok amaçlı konferans salonu, sanat galerisi, 1.407 adet kapalı otopark, cami ve ticari üniteleri de kapsayan toplam 1063 adet bağımsız bölümden oluşuyor.

ALSANCAK’IN YENİ YAŞAM MERKEZİ



Umut Durbakayım, Evora İzmir’in Alsancak’ın yeni yaşam merkezi olacağını belirterek, “Alsancak Limanı arkasında, denize 600 metre mesafede, çevreyolu bağlantı arterlerinin hemen yanı başında yer alan proje, bir yere giderken içinden geçilen değil, her türlü etkinliğe ulaşılan ve içinde yaşamak istenilen bir yer olacak” dedi.

ÜLKEMİZE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ



Normalleşme sürecinde emin adımlarla ilerlendiğini ifade eden Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin ise, şunları söyledi: “İzmir’e daha fazla değer katacağına inandığımız projemizi halkımızın beğenisine sunarken, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”