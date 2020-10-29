İzmir'de 1.5 milyon hane doğal gaza kavuşacak

Koloğlu Holding şirketlerinden İzmir Doğal Gaz, 160 bin İzmirli aileyi daha doğal gazla tanıştıracak. İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, İzmir’de şu anda 26 ilçede dağıtım yaptıklarını, 1.500 kilometrelik yeni altyapı yatırımıyla 26 ilçede, 160 bin aileyi daha doğal gazla buluşturacaklarını söyledi. Yitik, Dikili, Çeşme, Karaburun ve Beydağ ilçelerini de 2022-2026 döneminde doğal gazla tanıştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Bugüne kadar 1 milyon 375 bin haneye doğal gaz götürdüklerini anlatan Yetik, yakında 1.5 milyon konut sayısına ulaşılacağını aktardı.

890 BİN ABONE



Yetik abone sayılarının ise 890 bin olduğunu belirterek “Hedefimiz İzmir’de doğal gazsız hane kalmaması” dedi. Bugüne kadar toplam 6 bin 305 kilometre polietilen hat, 709 kilometre çelik hattı kapsayan şebekeyi başarı ile tamamladığını anlatan Yetik “Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla İzmir nüfusunun yüzde 60’ını doğal gaza kavuşturduk” dedi.

780 KİŞİYE İŞ İMKANI



Ahmet Yetik “2021’de yapacağımız yatırımlarla toplam hat uzunluğunda üçüncü sıraya çıkacağız. 2020-2021 döneminde toplam bin 500 kilometrelik hat yapacağız. Böylelikle 730 kişiye daha istihdam sağlayacağız. Yan işlerle bu rakam çok daha fazla artacak. Buralara yapılacak tesisatlar, alınacak kombiler derken bu yatırımlarla ekonomiye katkımız 1.8 milyar TL’yi bulacak. Dış ilçelere gazı ulaştırdığımızda OSB’ler de bundan faydalanacak. Buralarda doğal gazın gelmesini bekleyen çok girişimci var” dedi.

ABONEMATİK İLE ŞUBEYE GİTMEDEN İŞLEM İMKANI



Yetik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmış 12 adet Ar-Ge projesi yürüttüklerini ve söz konusu projelerin toplam bütçesinin 6,8 milyon lira olduğunu bildirdi. Bu projelerden birinin ‘akıllı gözlük projesi’ olduğunu belirten Yetik, bu gözlükle sahada operasyon halinde olan teknisyenin talimat alabildiğini, uzman personelin sahadaki personeli yönlendirebildiğini kaydetti. Yetik, bir diğer projenin ise “Abonematik” olduğunu ifade ederek, “Bunları İzmir’in çeşitli noktalarına koyacağız ve müşterilerimiz buradan abone olup, paralarını buradan yatırıcaklar ve evraklarını buradan işleme koyacaklar. Bunu da önümüzdeki 2 sene içinde devreye alacağız. Müşterilerimizin mümkün olduğunca şubelere gelmeden işlemlerini yapmasını istiyoruz” diye konuştu.