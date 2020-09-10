İzmir Havalimanı'yla ekonomiye dev katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 Eylül 2006’da yenilenerek hizmete açılan dış hatlar terminalinin ekonomiye katkısı hakkında bilgi verdi. Havalimanının 30 milyon yolcu kapasitesi, 31 ülkede 87 destinasyona direkt uçuş imkanıyla şehir turizmine ve ülke ekonomisine önemli etki sağladığına dikkat çekildi.