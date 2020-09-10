10 Eylül 2020 Perşembe 00:41 | Son Güncelleme:
İzmir Havalimanı'yla ekonomiye dev katkı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali'nin 14 yılda üretime 15 milyar dolar, gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) 6.8 milyar dolar katkı yaptığını, 231 bin kişinin de istihdam edilmesini sağladığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 Eylül 2006’da yenilenerek hizmete açılan dış hatlar terminalinin ekonomiye katkısı hakkında bilgi verdi. Havalimanının 30 milyon yolcu kapasitesi, 31 ülkede 87 destinasyona direkt uçuş imkanıyla şehir turizmine ve ülke ekonomisine önemli etki sağladığına dikkat çekildi.