İzmir Fuarı'na Çin ve Hindistan damgası

İEF, 6 Eylül’de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. 15 Eylül'e kadar devam edecek fuarın açılışında ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ve Hindistan’dan ve diğer ülkelerden birçok siyasi isim açılışta yer aldı.

“İZMİR, ÖZGÜRLÜKLER ŞEHRİDİR”

Fuarın önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir, bu fuarın kurulmasından çok daha önce, Asya ve Anadolu’nun dünyaya bağlandığı görkemli bir metropol olarak ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca Ön Asya’nın başkenti olarak tanımlanan bir liman kentidir. Batı’nın Doğu’ya temas ettiği ilk nokta, Doğu’nun Batı’yı gördüğü ilk pencere. Bu şehir, Asya ve Akdeniz arasında bir kalp gibi atarak, farklı kültürleri ve insanları birbirine bağlayan bir ticaret merkezi, bir dünya limanıdır. İşte bu sebeple geçmişi yüz yıla yaklaşan İzmir Enternasyonal Fuarı; bireysel ve toplumsal hatıraların biriktiği, kültür ve sanatın üretildiği, siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştiği, İzmir’le beraber ülkemizin evrensel değerlerle buluştuğu bir bellek oldu. İzmir, özgürlükler şehridir” dedi.

Başkan Soyer, İzmir’in yeni dönemde hem ekonomik alanda hem de kalkınma anlamında önemli bir aşama kaydedeceğini söyleyerek, ülke genelinde İzmir’in de öncülük ettiği büyük projeler üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

EN YOĞUN KATILIM ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDEN

İzmir Enteransyonel Fuarı’nın önemli aktörlerinden ve fuarın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, büyük bir katılımla Kültürpark 2 No’lu holde yer alıyor. 60’ın üzerinde firmayla gelen Çin Halk Cumhuriyeti, teknolojiyi İzmir’e taşıyor. Huawei, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) gibi dev kuruluşlarını İEF’e getiren Çin’in kendine has özelliklere sahip Çin Devlet Sirki de 6 ve 7 Eylül’de İzmirlilerle buluştu. 1/A holünde ziyaretçileri bekleyen odak ülke Hindistan da 40’ın üzerinde firması ile fuarda yer alıyor. Ayrıca 2 No’lu holde Endonezya, Benin, Çin Halk Cumhuriyeti, Gambiya, Gana, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamerun ve Sudan da bulunuyor.

İEF’TE TEKNOLOJİNİN ADI VESTEL

2 No’lu holde İnovasyon Sponsoru Vestel, en yeni ve son teknoloji modellerini fuar misafirlerine sunuyor. Aynı holde ayrıca eğitim, tekstil, yapı, sağlık sektörü, odalar ile dernekler yer alıyor. 3 No’lu holde ise İzmir’in ilçe belediyeleri ve kamu kuruluşları bulunuyor.

EKONOMİ VE TİCARET KONUŞULDU

İEF, 88. yaşında Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olma misyonunu İzmir İş Günleri ile sürdürdü. 5-6 Eylül tarihlerinde Swissotel Büyük Efes İzmir’de gerçekleşen İzmir İş Günleri’nde “Bir Kuşak Bir Yol” adı verilen Modern İpek Yolu projesinin mimarı Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere toplam 13’ü bakan, 5’i bakan yardımcısı olmak üzere 40 ülkeden 190 delegasyon yer aldı. Türkiye ve katılımcı ülkeler, uluslararası yatırım fırsatlarının nabzını tuttu.

İzmir İş Günleri’nde gerçekleşen ticari görüşmelerle ise dünyanın ticaret merkezi haline gelen İEF; konser, tiyatro söyleşi ve sokak gösterileriyle de on gün boyunca keyifli anlar yaşatacak.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açık alanları 12.00’de ziyaretçilere açılıyor. Hollere giriş saatleri ise 16.00 - 23.00 saatleri arasında ve fuar giriş ücretleri ise 4,5 TL. İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri’nin olduğu İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü 9 Eylül’de ise gün boyu giriş ücretleri 10 TL olarak belirlendi ve elde edilecek tüm gelir, İzmir ormanlarının korunması adına kullanılacak. Ek olarak yine aynı gün Kahramanlar Kapısı’nı kullananlar için 4,5 TL giriş ücret alınacak. Giriş kapılarında geçişler sadece İzmirim Kart ile yapılabiliyor. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri Kültürpark’a ücretsiz girebilecek. İzmirim Kart’a sahip olmayan vatandaşlar fuar girişinde oluşturulan noktalardan tek kullanımlık ve iki girişlik kartlar alabilecek.