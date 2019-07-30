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İzin parası kimlere ödenir?

İzin parası kimlere ödenir"

Star gazetesi yazarı Resul Kurt işçilerin izin konusunu yazdı.

Resul Kurt'un yazısı şöyle:

Çalışanların dinlenme hakkı anayasal bir hak olup, İş Kanunu’nda da yıllık ücretli izin hakkı ve koşulları düzenlenmiştir. Çalışanların daha verimli ve motivasyonlu olabilmelerinin temel koşulu dinlenme hakkının sağlanmasıyla mümkün olur. Diğer bir ifadeyle, işçilerin, dinlenerek çalışma istemini, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumaları, motivasyonlarını ve iş verimliliğini artırmaları amacıyla yıllık ücretli izin kullandırılmaktadır.

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