İTO: Kısa çalışmada süre 3 ay uzatılmalı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Kısa çalışma başvuru süresinin 30 Haziran'dan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.
Avdagiç “Çalışanın günlük kazancının yüzde 60’ını karşılayan Kısa Çalışma Ödeneği, geçen iki ayda istihdamın korunmasındaki başarısını ispatlamıştır. Bazı sektörlerimizden son günlerde ‘yoğun siparişler’ aldıkları bildirimi geliyor. Bu bizi cesaretlendiriyor” dedi.
İTO Başkanı Avdagiç bazı sektörlerde yoğun siparişlerin başladığını söyledi.