İTO: Kısa çalışmada süre 3 ay uzatılmalı

Avdagiç “Çalışanın günlük kazancının yüzde 60’ını karşılayan Kısa Çalışma Ödeneği, geçen iki ayda istihdamın korunmasındaki başarısını ispatlamıştır. Bazı sektörlerimizden son günlerde ‘yoğun siparişler’ aldıkları bildirimi geliyor. Bu bizi cesaretlendiriyor” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç bazı sektörlerde yoğun siparişlerin başladığını söyledi.