01 Ekim 2020 Perşembe 12:19 | Son Güncelleme:
İTO, Eylül 2020 fiyat endekslerini açıkladı
İTO Eylül ayı fiyat endeksi verilerine göre, İstanbul'da bir önceki aya kıyasla fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre de perakende fiyatlar yüzde 11,66 ve toptan fiyatlar yüzde 13,40 arttı.
İTO, Eylül 2020 fiyat endekslerini açıkladı.
İstanbul'da eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,66 ve toptan fiyatlar yüzde 13,40 arttı.
İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.