İTO, Eylül 2020 fiyat endekslerini açıkladı.

İstanbul'da eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,66 ve toptan fiyatlar yüzde 13,40 arttı.

İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.