İTO Başkanı Şekip Avdagiç: EYT Türk sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur

HÜKÜMET HAKLI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) ilişkin hükümetin politikasını doğru bulduğunu dile getirdi. Avdagiç, “EYT, kazanılmış hak olarak görünüyor ama asla böyle bir şey yok. Erken yaşta emeklilik, Türk sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur. Bu şartlar bugün ortaya çıkmadı, 10-15 yıl önce bu düzenlemeler yapıldı. Herkesin de bu düzenlemelere tabi olması gerek” açıklamasında bulundu.

YEP HEDEFLERİ GERÇEKÇİ

Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) hedeflerin objektifliği ve rasyonelliğinin de uluslararası kuruluşlarca tescillendiğini belirten Avdagiç, “Hükümetin ortaya koyduğu, bu yıl için yüzde 0,5, 2020 ve 2021 içinse yüzde 5’lik büyüme tahminlerini yakalayacağımıza ilişkin şüphemiz yok. Çünkü hedefler gerçekleştirilebilir. Bu anlamda uluslararası kurum ve kuruluşlardan ilerleyen süreçte yeni revizyonlar geleceği kanaatindeyiz” diye konuştu.

İŞ DÜNYASI EKONOMİ DOSTU İŞ KANUNUNA İHTİYAÇ DUYUYOR

İTO Başkanı Avdagiç, istihdam artışı için tek başına finansal desteklerin yeterli olmayacağını belirterek, şöyle konuştu: Hükümetimizin bu noktada istihdama dönük finansal desteklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak daha önemlisi, biz, ‘işveren dostu’ demiyorum, dikkatinizi çekerim, ‘ekonomi dostu’ iş kanununa ihtiyaç duyuyoruz. Mevcut kanundan dolayı Türkiye’de işveren, yeni istihdam sağlamakta çekingen davranıyor.

2020 YILI ÇOK DAHA İYİ GEÇECEK

2019’un, “dengelenme yılı” olduğunu belirten Avdagiç, tüm hedeflere bu yıl başarıyla ulaşıldığını vurguladı. Tüketicilerin bir süredir taleplerini ertelediğine işaret eden Avdagiç, iç piyasada bu taleplerin satışa dönüşmesiyle 2020’nin iş dünyası için çok daha iyi geçeceğini söyledi.