İTO açıkladı: İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,94 arttı

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'daki perakende fiyatlara yönelik istatistikleri açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94, toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.

İstanbul'da kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 14,07 ve toptan fiyatlar yüzde 17,43 arttı.

