İtalyanlar hazır giyim için İstanbul'a geliyor

Geçen hafta İstanbul’da ‘kaçak ayakkabı fuarı’ girişimleriyle gündeme gelen İtalyanlar, bu kez Türk hazır giyim sektörü için İstanbul’a geliyor. İtalya’nın dünyaca ünlü kumaş üreticileri, pandemi nedeniyle yurtdışındaki fuarlara katılamayan Türk hazır giyim sektörü için 13-15 Ekim’de İstanbul’da olacak.

AVANTAJA ÇEVİREBİLİRİZ



Etkinliğe Pontetorto, Fortex, Balli, Supermoda ve Nuovo gibi dünya moda devlerinin tedarikçisi olan 20’den fazla önemli İtalyan kumaş üreticisi katılacak. JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, “Sektörün küyeni koleksiyonlardan uzak kalmaması için onları Türkiye’ye getiriyoruz” dedi. Dufy Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Güney, koşulları avantaja çevirmek için yeni koleksiyonlara dikkat çekti.

İHRACATA KATKI SAĞLAYACAK



Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da, “Bu organizasyon ihracatımıza da katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise, dünyada fuarların iptal edildiği bir dönemde JMK Tekstil’in düzenleyeceği bu organizasyonun motivasyon sağlayacağını kaydetti. Orakçıoğlu, “İtalyan kumaş üreticilerinin Türk moda markalarıyla İstanbul’da buluşacak olması, iş birliklerinin geliştirilmesi açısından hepimizin işlerini kolaylaştıracak” dedi.