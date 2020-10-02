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02 Ekim 2020 Cuma 22:58 | Son Güncelleme:

İtalyanlar hatasını anladı, fuara katıldı

İtalyanlar hatasını anladı, fuara katıldı

İtalya'daki fuar boş kalınca İstanbul'daki Aymod davetlilerine korsan fuar açan İtalyanlara Türk ayakkabıcılar kapılarını açtı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye’de ‘kaçak fuar’ hazırlığında olan İtalyan ayakkabı sektörü temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler çerçevesinde, AYMOD’da İtalya’dan gelen 19 firmaya stant tahsis etti. TASD Başkanı Abdulsabur Endican, “İtalyan firmalar, yanlışlarının farkına vardıklarını söylediler ve yardım istediler. Firma yetkilileriyle masaya oturduk ve 19 firmaya fuarımız kapsamında stant hazırlıyoruz” dedi. Assocalzaturifici İtalyan Ayakkabı Derneği eski Başkanı Annarita Pilotti de, “Türkiye, Rusya ve Orta Asya’dan yabancı heyetler ve alım heyetleriyle buluşmayı hedefliyoruz” dedi. 

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