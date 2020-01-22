İtalyan şirketler: İyi ki Türkiye'ye yatırım yaptık

Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezi’nin (CeSPI), IXE araştırma şirketine Kasım-Aralık 2019 döneminde yaptırdığı ‘İtalyan şirketlerinin Türkiye’deki yatırımlarına ilişkin anket’in sonuçları açıklandı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’yi hâlâ ‘yatırım yapılamaz ülke’ seviyesinde tuttuğu bir ortamda yapılan bu anket yabancı sermayenin ‘not’a bakmadığını ortaya koydu. Anketi yapan Ixe Şirketi Başkanı Roberto Weber anketteki çarpıcı sonuçlara değinirken, her 10 İtalyan şirketinden 9’unun Türkiye’de yatırım yapmaktan memnun olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

TÜRKİYE GÜVENLİ

Ankete katılan şirket temsilcilerinin, yüzde 87’sinin Türk piyasasını başkalarına da tavsiye edebileceğini belirttiğini anlatan Weber, yüzde 80’inin de Türkiye’nin jeopolitik konumunu, iş imkanlarına olumlu etken olarak gördüğünü aktardı. Weber, Türk piyasasının sağlamlığı ve Türkiye’de iş yapmanın güvenli olup olmadığı sorusuna yüzde 85 oranında olumlu geri dönüş alındığını belirtti.

CeSPI Direktörü Daniele Frigeri, İtalya’nın, Türkiye için ilk sıralarda yer alan ticari bir partner olduğunu, aynı şekilde Türkiye’nin de İtalya için üst sıralarda yer aldığını belirterek, ikili ilişkilerde büyüme gözlemlediklerini ve bu nedenle İtalyan şirketlerindeki Türkiye algısını analiz etmek üzere bu çalışmayı yaptırdıklarını söyledi.

İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin, karşılıklı şekilde geliştiğini ifade etti.

ARDA ERMUT: SONUÇLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut, anketin, Türkiye’de iş yapan 80’e yakın İtalyan şirketle görüşülerek yapılmış enteresan bir anket olduğunu ifade ederek, “Sonuçları bizim için de önemliydi. Tatmin olma anlamında, Türkiye’deki şirketin performansından 10’da 9 gibi bir memnuniyet oranı var ki, bu çok önemli ve çok başarılı” dedi.

CEVAPLAR POZİTİF

Ermut, şunları kaydetti: “Halihazırdaki yatırımcıları memnun etmek önemli. Türkiye’nin hukuk sistemiyle, mali disipliniyle ve aynı zamanda bölgesel üs olarak potansiyeliyle ilgili soruların nasıl yüksek oranda pozitif cevaplandığını, İtalyan yatırımcılar tarafından görmek önemli.”