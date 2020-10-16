İtalyan Pegasolift Türk markası oldu

Sanica markasıyla faaliyet yürüten Fatinoğlu Holding, yeni girdiği taşıma ve istifleme sektöründe fabrika yatırımının ardından önemli bir satın alma yaptı. İtalyan Pegasolift’i satın alan Fatinoğlu, sektöre toplamda 100 milyon Euro yatırım gerçekleştirdi.

Beş ana işkolunda faaliyet yürüten Fatinoğlu Holding, taşıma ve istifleme sahasına peş peşe önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. 2019’da deneme mahiyetinde başladığı forklift üretimini ileri seviyeye çıkaran ve 3 ayrı fabrikaya dönüştüren Fatinoğlu Holding, son olarak İtalya’da Pegasolift şirketini satın aldı. Fatinoğlu Holding, Manisa Akhisar’da faaliyete geçirdiği 48 bin metrekare alan üzerinde kurulu taşıma ve istifleme tesislerinin yanı sıra İtalya Verona’da merkezli Pegasolift hamlesiyle şirketin dünyanın 100 ülkesindeki bayilik ağını çatısı altına aldı. Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, taşıma ve istifleme alanında elektrikli forklift, elektrikli transpalet ve manuel transpalet üretim yapısını tamamladıklarını söyleyerek, “Üç farklı gruptaki üretim süreçlerimizi tamamladık. Pegasolift satın almasıyla da bayilik yapımızı oluşturduk. Sanica ve Pegasolift markasıyla bu alanda dünyanın önemli oyuncularından biri olacağız” dedi. Fatinoğlu, son satın alma da dahil taşıma ve istifleme sahasında 100 milyon Euro’luk yatırıma imza attı.

40 milyon Euro ihracat

Ali ve Nesimi Fatinoğlu tarafından 1987 yılında temelleri atılan Fatinoğlu Holding, ilk üretimini Sanica markasıyla banyo küveti alanında gerçekleştirdi. Bugün bu sahada dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olarak faaliyet yürütüyor. Türkiye’nin ilk akrilik küvet üreticisi Fatinoğlu banyo ve spa grubundan, rezervuar grubuna, ısı ve tesisat grubundan, kombiye, panel radyatöre, alt yapı ve üst yapı boru grubuna, cam grubuna uzanan alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Dünyanın üç ayrı bölgesinde yüksek hacimli depoları bulunan ve 80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Fatinoğlu Holding, bu yıl için 40 milyon Euro ihracat gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin, iş hacminin yüzde 40’ını oluşturan ihracat, yeni dönemde yüzde 65’leri buldu.

Yeni nesil, çevreci forklift üretiyoruz.

Son yatırım alanları forklift ve istifleye alanında önemli bir boşluğun varlığından söz eden Fatinoğlu Holding Başkanvekili Ali Fatinoğlu, özellikle yeni nesil, çevreci ürüne yönelik ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çekti. Holding olarak yenilikçi ürünlerle ve satın almalarla bu alanda kısa sürede hızlı yol almayı hedeflediklerini kaydeden Fatinoğlu şu bilgileri verdi:

“Örneğin elektrikli forklift Türkiye’nin önemli bir ihtiyacı. Bu alanda önemli bir boşluk var ve biz çevreci ürünlerimizle ülkemizde önemli bir hizmet sunacağız. Yeni nesil, az tüketen, nitelikli enerji ihtiyacı içerisinde olan ürünlerle, hem satışta memnuniyet yaratacağız, hem de satış sonrasında. Geçen yıldan bu yana yaptığımız yatırımlar ve üretimlerle önemli bir noktaya geldik. Bundan sonra hem Türkiye’de, hem de dünya pazarlarında hızla mesafe kat edeceğiz. Amacımız bu alanda dünya üreticisi ve markası olmak. Hem üretimde marka olacağız, hem de Sanica ve son İtalyan şirketin satın almasıyla bünyemize aldığımız Pegasolift markalarımızla pazar payımızı artıracağız”.

95 ülkede bayisi var.

Geçen yıl elektrikli forklift ve manuel transpalet üretimine başlayan Fatinoğlu Holding, dünyaca ünlü İtalyan Firması Pegasolift’i satın alarak üretim ağına elektrikli transpaleti de ekledi. 30 yıllık sanayici ve marka sahibi Pegosalift’in 95 ülkede yürüyen bayi yapısı, Fatinoğlu’nun yurt dışı pazarlara ulaşmada en önemli adımı oldu. Ali Fatinoğlu, “Satış ağımız bir anda çok kuvvetlendi. Yani bir taraftan büyük bir kümelenmenin içinde yürüyen Akhisar üretimimiz, üç koldan en modern şekilde ilerlerken, diğer yandan, iki güçlü markamız ve bayi ağımızla dünya pazarlarında da önemli adımlar atacağız” dedi.

Akhisar’ı üretim üssü yaptı.

Fatinoğlu Holding’in İstanbul’da üç, Manisa Akhisar’da 8, Elazığ’da da entegre bir üretim tesisi bulunuyor. Bünyesinde 2 bin direk, 5 bin de endirek çalışan var. Yurt dışında İngiltere/Londra, Kanada/Toronto ve Macaristan/Budapeşte’de depoları bulunuyor. Ali Fatinoğlu, sanayicilikte suyun deydiği hangi alan varsa üretimini gerçekleştirdiklerini ve bu alanda daha da büyüyeceklerini kaydederek, “Yeni sahamız, forklift ve istifleme alanında da önemli bir oyuncu oluyoruz” dedi. Fatinoğlu Holding şu alanlarda yatırımlara ve üretimlere sahip bulunuyor: İstifleme Makineleri Grubu’nda Akhisar’da ü yeni tesiste elektrikli forklift, ieektrikli Transpalet ve manuel transpalet üretimi yapılıyor. Isı grubunda, yine Akhisar’da üç ayrı fabrikada panel radyatör, kombi ve havlupan, dekoratif havlupan üretimi gerçekleşiyor. Plastik boruda üst yapı ve altyapı boru üretimi de Fatinoğlu Holding’in önemli yatırım alanlarından. Temizlik ve pis su, yenden ısıtma boruları üretimi İstanbul Beylizdüzü ve Elazığ OSB’deki tesiste, temiz su, kanalizasyon, telekomünikasyon ve drenaj boruları üretimi de İstanbul Avcılar ve Elazığ OSB’de gerçekleşiyor. Üretimler toplamda 4 tesiste yürütülüyor. Küved, duş teknesi, jakuzi, camdan duşakabin, gömme rezervuar, iç takım üretimi de Beylikdüzü ve Akhisar tesislerinde gerçekleşiyor. Grubun mobilya, aydınlatma, duşakabin sektörlerine dönük cam temperleme üretimi de önemli üs haline getirdikleri Akhisar OSB’de yürütülüyor. Grubun Manisa Akhisar’daki 8 fabrikasının kapalı üretim alanı 100 bin metrekarenin üzerinde bulunuyor.

3 grupta da varız, hedef hem iç pazar hem ihracat.

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, Türkiye’nin elektrikli forklift ihtiyacının 5 bin adet civarında olduğunu söyleyerek, “Türkiye ihtiyacının 3 katı kadar üretim kapasitemiz var, hedefimiz ihracatta da büyük adımlar atmık” dedi. “Türkiye’de elektrikli forkliftten farklı transpaletin de Türkiye’de üretilmediğini gördük” diyen Fatinoğlu, “Bu alanda üç grupta da var olmalısınız. Biz de olduk. Elektrikli transpalette Türkiye pazarının ihtiyacı 14 bin, biz 45 bin adet üreteceğiz. Manuel palette iç Pazar ihtiyacı 150 bin, biz 500 bin adet/yıl üreteceğiz” diye konuştu.

80 ülkeye ihracat yapan Sanica 5 Ana Sektörde üretim yapmakta.

1. İstifleme Makineleri Grubu;

A) Elektrikli Forklift

B) Elektrikli Transpalet

C) Manuel Transpalet

Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde 3 yeni kurulan fabrikada üretim yapmaktadır.

2.Isı Grubu

A)Panel Radyatör

B) Kombi

C) Havlupan, Dekoratif Havlupan (Yeni ürün yeni fabrika)

Akhisar Organize Sanayideki 3 ayrı fabrikada üretilmektedir.

3.Plastik Boru Grubu;

A) Üst Yapı (Temiz ve Pis Su, Yerden Isıtma) Boru Grubu

İstanbul Beylikdüzü ve Elazığ Organize Sanayi Fabrikalarında üretilmektedir.

B) Alt Yapı (Temiz Su, Kanalizasyon, Telekomünikasyon ve Drenaj Boruları)

İstanbul Avcılar’da 1 ve Elazığ Organize Sanayi’de 4 ayrı fabrikada üretilmektedir.

4.Banyo Grubu;

A) Küvet, Duş Teknesi, Jakuzi

B) Camdan Duşakabin

C)Gömme Rezervuar, İç Takım

İstanbul Beylikdüzü Fabrikası’nda üretilmektedir. Duşakabinler de Akhisar Organize Sanayi’deki fabrikada üretilmektedir.

5.Cam Grubu;

Cam Temperleme Tesisi

Mobilya, Aydınlatma, Duşakabin Sektörlerine Akhisar Organize Sanayi Fabrikası’nda üretim yapmaktadır.

6.Yurtdışı Depo ve Dağıtım Ağı Şirketleri

A) İngiltere Londra

B) Macaristan Budapeşte

C) Kanada Toronto