İtalyan Büyükelçi Gaiani: Hedefimiz 30 milyar $'lık ticaret hacmi 

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin Türkiye-İtalya toplam ticaretinin 30 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için kendilerine görev verdiğini söyledi. Gaiani, “Biz de bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz” dedi. Mevcut ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Büyükelçi, “Türkiye’yi, Orta Asya ve başka pazarlar için de bağlantı noktası olarak görüyoruz. İşbirliği yaparak ticari ilişkilerimizde daha fazlasını gerçekleştirebilme potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.

THY AVANTAJ YARATIYOR

İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de “Türk Hava Yolları, Türkiye’nin pazarlara ulaşmada merkez olması için büyük avantaj sunuyor. Türkiye’de üretim yapan fabrikalar sadece Türk pazarı için değil, daha büyük pazarlara da bu sayede erişim sağlayabiliyor” diye konuştu.

Koreli şirketler, Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang, “Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğu için Kore’nin büyük şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor” dedi. Yang, “(2020’de) Türkiye’nin Kore Savaşı’na yardımının 70. yılı anısına daha büyük bir organizasyon yapacağız ve tüm gazilerimiz ile buluşacağız” ifadelerini kullandı.