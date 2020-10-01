İtalyan ayakkabıcılardan İstanbul'da ‘kaçak' fuar!

Ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olan ‘63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD)’, salgına karşı tüm önlemler alınarak İstanbul’da kapılarını açtı. 420 markayı uluslararası alıcılarla buluşturan fuar kapsamında, 32 ülkeden, 350’yi aşkın alım heyeti Türkiye’ye geldi. Ancak fuar kapsamında sektör temsilcileri, bu sene eşine az rastlanır bir olaya tanık oldu. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican, İtalya’da düzenlenen MICAM Fuarı’nda pandemiden dolayı beklediği talebi göremeyen İtalyan firmalarının Türkiye’de kaçak fuar düzenleme girişiminde bulunduklarını söyledi.

YER İSTESELER VERİRDİK



Endican, yaşanan olayı şöyle anlattı: “İtalya’da düzenlenen fuarda beklediğini bulamayan İtalyan ayakkabı markaları, gelmişler Türkiye’de yasal olmayan şekilde, bize çok yakın bir otelin en alt katını tutarak fuar yapmaya kalkıyorlar. Bunu bize gelen alım heyetlerine davet göndermeleri sayesinde öğrendik. Bizim getirdiğimiz müşteriyi davet etmişler. Kendileri İtalya’da MICAM Fuarı’nı düzenlediler ama pandemiden dolayı gelen olmadı. Bu bilgiyi yetkili mercilerle paylaştık. Bu çok büyük bir olay. Boş durmuyoruz, elimizden geleni yapacağız. Davetlerinde en az 13 İtalyan firmanın burada bulunduğu bilgisi var. Koskoca İtalyan markaları, bize gelen alım heyetlerini yasal olmayan yollarla kapma peşinde. Bizim fuardan yer isteselerdi, para almadan bunu yapardık.”

DÜNYADA İKİNCİ FUAR



Endican’ın verdiği bilgilere göre Türkiye ayakkabı sektörü üretimde dünyada 7’inci sırada yer alıyor. Ayakkabı fuarları konusunda ise AYMOD, İtalya’daki MICAM Fuarı’nın ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Yılda 550 milyon çift ayakkabı üreten Türkiye, bunun 280 milyon çiftini dünyaya ihraç ediyor. Türkiye’deki 15 bin 700 ayakkabı üreticisinde 320 bin kişi istihdam ediliyor.

ALICILARA DAVET BROŞÜRÜ BİLE YOLLAMIŞLAR



Abdulsabur Endican, firmaların, adreslerin, davet metinlerinde 1-2-3 Ekim tarihlerinde İstanbul’da fuar düzenlediklerinin açık açık yazdığını aktardı. Endican, şu bilgileri verdi: “Bu markalar, İtalya’nın en büyük ayakkabı markaları. Akıl alır gibi değil. İtalya’daki fuara bu sene Rus ve Ukraynalı alıcılar gitmedi. Ama Türkiye’ye gelen çok sayıda alım heyeti var. İtalyan markalar da kendilerince böyle bir çözüm bulmuşlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. İtalyanlar Türk ayakkabı sektörünün peşinde.”

KAPIDAN MÜŞTERİ ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR



İtalyanlar kaçak fuar için CNR Fuar Merkezi’nin yanı başındaki WOW Hotel ve Yenibosna’daki Gönen Hotel’le anlaştı. Ancak fuar başlamadan Valilik tarafından önlendi. Endican, “Hatta İtalyanlar yüzsüzlüğü o kadar abarttılar ki, AYMOD Fuarı’nın kapısına görevli bırakmışlar. Kapıdan çıkan Avrupalı ve Rus alıcıları kendi fuarlarına götürmeye çalışıyorlar” dedi.