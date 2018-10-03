İSTKA’dan 773 projeye 694 milyon TL destek

İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel alanda lider bir kent olması için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bu amaçla sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekliyor. İSTKA, bu kapsamda İstanbul’un kalkınmasına hizmet edecek projelerini düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Toplantıya İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, İBB Başkanı ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mevlüt Uysal katıldı.

NESNELERİN İNTERNETİ

İSTKA’nın kuruluşundan bu yana Mali Destek Programları ve Güdümlü projeler kapsamında 2010-2017 döneminde 569 milyon liralık 684 projeye destek verdiğini vurgulayan Vasip Şahin, “2018 ve 2019'da da 124.9 milyon TL değerinde 89 proje yürüteceğiz. Böylece 10 yılda 773 projeye 693.9 milyon TL’lik destek vermiş olacağız” dedi.

'Yaratıcı İstanbul'

Şahin, bu yıl ve 2019’da hayata geçirilecek projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul, Çocuklar ve Gençler ile Girişimcilik Mali Destek Programları olmak üzere 124.9 milyon TL bütçeli 89 projeyi hayata geçireceğiz. Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 66.38 milyon TL bütçeye sahip 37 proje hayata geçecek. Böylece İstanbul’un inovasyon teknolojik gelişmi ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak. Bu projelerden örnek vermek gerekirse, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin hayata geçireceği 'Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi' ile Türkiye’de nesnelerin interneti üreticilerinin cihaz ve yazılımlarının güvenlik testlerini İstanbul’da yaptırmasını sağlayacağız”

Yapay zeka öncelikli

Girişimcilik Mali Destek Programı'yla 21.01 milyon TL tutarındaki 17 projeyi hayata geçireceklerini aktaran Şahin, şunları söyledi: “Dünya ekonomisi artık gençlerin bilgisayar başında kurdukları şirketlerle şekilleniyor. Biz de katma değer yaratacak fikirlerin ticarileşmesine ve uluslararası pazarlara ulaşmasına yönelik projeleri destekliyoruz. Başta sağlık, yapay zeka, sanal gerçeklik ve benzeri tematik konularında girişimcilik hızlandırma programlarına katkı sunacağız.”

Teknoloji merkezi kurulacak

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı'nda da bu yıl 35 projeyi paydaşlarla birlikte uygulayacaklarını vurgulayan Şahin, “Bu kapsamda şehrimizde yeni STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) atölyeleri, bilim ve teknoloji merkezleri, robotik, kodlama, müzik ve sanat atölyeleri kuracağız” dedi.