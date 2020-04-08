İstikrar Kalkanı Paketi herkesi korumaya aldı

VERGİ VE DİĞER ÖDEMELER:



• 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemeleri 6 ay ertelendi. Böylece, yaklaşık 53.6 milyar liralık tahsilat ertelenmiş oldu.

• Mücbir sebep halinden yararlanan mükelleflere ek olarak gelir vergisi mükellefi toplam 1.9 milyon kişi daha mücbir sebep hali kapsamına alındı.

• 65 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri ertelendi.

• Konaklama vergisinin başlangıcı, Ocak 2021 tarihine ötelendi.

• Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinde nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle ertelemeye gidildi.

• Belediye kesintileri 3 ay ertelenerek, toplam 3 milyar liralık kaynak sağlandı. İl özel idarelerinin, belediyelerin ve bağlı kuruluşların tasarrufundaki taşınmazların kira ödemesinde esneklik sağlandı.

BANKACILIK:



• Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde ilave finansman desteği sağlanacak.

• Kamu bankaları, aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm vatandaşlar için temel ihtiyaç desteği paketini devreye aldı.

• Firmalara, çalışan sayısında azaltma yapmama koşuluyla ‘İşe Devam Kredi Desteği’ verilecek.

• Geciken kredilerin takibe aktarılmadan önce 90 gün olan bekleme süresi 180 güne çıkarıldı.

• İhracattaki yavaşlama sürecinde kapasite kullanımının oran korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verildi.

• KGF limiti 2 katına çıkarıldı.

• 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkarıldı.

• Nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu düşülmesi sağlanacak.

• KOBİ’lere devlet destekli alacak sigortası 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı.

ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER:



• Asgari ücret desteği 75 lira olarak 12 ay süresince uygulanacak. Yaklaşık 7.8 milyon kişi söz konusu destekten faydalanacak.

• Kamu ve özel sektörde çalışanlar için esnek ve uzaktan çalışma modeli devreye alındı.

• Kısa çalışma ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışanlara toplam 3 ay maaş desteği verilecek.

• Ücretli öğretmen ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödenecek.

• En düşük emekli aylığı 1500 lira oldu. Emekli ikramiyeleri erken ödenmeye başlandı.

• İhtiyaç sahibi toplam 2 milyon 111 bin haneye 1000 lira nakdi yardım yapılarak 2 milyar liralık paket devreye alındı.

• 2 aylık telafi çalışma süresi bu dönemde 4 aya çıkarıldı.

• Sağlık çalışanlarının ve üniversite hastanelerinin çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst limitten yapılacak. 32 bin sağlık personeli alımı yapılacak.

KOSGEB TAKSİTLERİNE 3 AY ERTELEME



KOSGEB’in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ’nin, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi.

2,3 MİLYON AİLEYE DAHA 1 MİLYON TL DESTEK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkartılan çalışanlara maaş desteği verileceğini söyledi. Kimsenin işini kaybetmemesi için çalıştıklarını kaydeden Albayrak, salgın sürecinde dünyada dayanışmayı en erken gösteren ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Albayrak şunları söyledi:

NAKDİ YARDIM: Dar gelirli 2,1 milyon ailelerimize verilen bin TL yardıma süreçten etkilenen 2,3 milyon aileyi de ekliyoruz böylece 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız.

TEMEL İHTİYAÇ: 5 bin TL altında geliri olan vatandaşlara yönelik 10 bin TL’ye kadar, temel ihtiyaç desteği ödemeleri bu hafta başlayacak.

MAAŞ DESTEĞİ: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza maaş desteğini başlatacağız.

ESNAFA DESTEK: Halkbank’ın düşük maliyetli Esnaf Destek kredisine 180 bin, Paraf Ticari Kartı için de 46 bin başvuru oldu. 71 bin esnafa 25 bin TL finansman, 30 bin esnafa da 25 bin TL ticari kart sağlandı. İşe devam desteğinde 23 bin firmaya, 20 milyar TL kredi verildi.

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI: Ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede kamu bankaları gibi özel bankaları da görme arzusundayız.

SELÇUK: 1000 TL’LİK YARDIMDA 3. FAZIN HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000’er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000’er lira nakdi destek verileceğini açıkladı. Selçuk, yardımın 1. fazında olduğu gibi vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını ve yardımların evlere götürüleceğini söyledi. Sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildiren Selçuk, 3. fazda da 1. ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000’er lira destekte bulunacaklarını aktardı. Selçuk, “3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak” dedi.