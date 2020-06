İstihdamı koruyacak yeni paket yolda

YAŞAR KIZILBAĞ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘İstihdam Kalkanı’ adıyla yeni bir paket hazırlığında olduklarını açıkladı. Yeni paketin halen uygulanmakta olan işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaların uzatılması da dahil daha geniş kapsamlı olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya gelen Albayrak “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdama yönelik geniş kapsamlı, ciddi bir paket çalışması içinde. Biz de koordinasyon ve destek konusunda katkıda bulunuyoruz. ‘İstikrar Kalkanı’ndan sonra ‘İstihdam Kalkanı’ olarak ifade edebileceğimiz geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

MİKRO DOKUNUŞLAR

Albayrak “Mart, nisan ve mayıs ayının yıkıcı etkilerini ciddi anlamda minimize edecek bir 3 ayı tecrübe ettik. Hayatın normalleşmesiyle birlikte özellikle bu anlamda mikro düzeyde detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Pakette bunlara temas edecek detaylar da olacak. Önümüzdeki günlerde, bu ay içerisinde inşallah gelişmelere şahit olacağız” dedi. Albayrak vergi affı ile ilgili soru üzerine “Ben buna sıcak bakmıyorum. Ama vergi affı olarak algılanmayacak şekilde, yapılandırma ve düzenleme konusunda farklı düzenlemeler yapılabilir. Normalleşme için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. İç piyasayı hareketlendirmek için etkin adımlar kullanacağız” dedi.

BÜTÇE ÖNCELİK DEĞİL

Albayrak “Pandemi sürecinde toplam sağladığımız destek 280 milyar TL’yi geçti. Çarpan etkisiyle bu miktar 600 milyon TL’yi aştı. 1,5 aylık dönemde KOBİ’lere 150 milyar TL destek sağladık. Sınırlı cephaneyi doğru kullanmak gerek. İktisadi faaliyetlerin iyileştiğini gördükçe, doğru talepleri ayırabileceğiz. KGF konusunda farklı talepleri değerlendiriyoruz” diye konuştu. Albayrak mali disiplinle ilgili bir soru üzerine “Mali disiplin her zaman kırmızı çizgimiz oldu. Ama bugün olağan üstü bir dönemden geçiyoruz. Bütçe performansı önceliklerimiz arasında değil” dedi. Mayıs ayının bütçe rakamlarında ciddi bir toparlanma görüleceğini anlatan Albayrak, hazirana da iyi başlanıldığını söyledi. Bakan Albayrak, “Biz reel sektör için varız, reel sektörün taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

3 AYDA POZİTİF AYRIŞTIK

Albayrak “Türkiye ilk çeyrekte pozitif ayrıştı. İkinci çeyrekte de nispeten daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu. Albayrak “Bu salgın süreciyle karşı karşıya kalmasaydık, Türkiye belki ilk defa 5’in üzerindeki bir büyüme patikasına girecekti” dedi.

KONUT KAMPANYASINA 2 GÜNDE 15 BİN BAŞVURU



Bakan Albayrak, kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine yoğun talebin geldiğini söyledi. Albayrak “Sadece konut tarafı 2 günde 15 bini geçti” dedi. Emlak Konut tarafından yapılan kamyanyaya da rekor katılım olduğunu belirten Albayrak “Sadece ilk 2 gün gelen talep Emlak Konut rekorunu oluşturdu” diye konuştu.

BÜYÜK GRUPLARLA YATIRIM VE ÜRETİM İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ



“Ben bu sürecin Türkiye açısından fırsatlarının tehditlerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum” diyen Albayrak, Türkiye’nin önünde pozitif bir dönemin bulunduğunu söyledi. Albayrak “Son haftalarda, dünyadaki birçok tedarik noktasında, büyük gruplarla ciddi görüşmeler yapıyoruz. Türkiye’de üretim ve yatırım için. Klasik söylem değil, somut adımlar göreceğiz. Hele ki böyle bir dönemde, daha uçuşların başlamadığı bir dönemde bunu yapıyor olmamız çok önemli” dedi.

YABANCIYA TAHVİL SATIŞI

Albayrak, Türkiye’deki tahvillere uluslararası yatırımcıların kolay erişmesi konusunda birtakım çalışmalar yaptıklarını, yakında buna ilişkin açıklamaların yapılacağını dile getirerek “TL varlıklarının daha cazip kılmak için gerekli adımları atacağız” dedi.

DÜNYADA TIR TÜRKİYE’DE MOTOSİKLET KAZASI

Salgın süreci bittiğinde ve geriye dönüp bakılınca “dünyanın üzerinden tır geçmiş” ve “Türkiye’ye ise motosiklet veya bir parçası çarpmış” gibi bir durumun görülebileceğini söyleyen Albayrak, “Ben dünya için ne kadar karamsarsam Türkiye için de o kadar ümit varım. Öldürmeyen acı güçlendirir. 7 senedir içinden geçtiğimiz her bir acı, her bir zorluk, her sıkıntı, Türkiye’yi güçlendirdi. Türkiye güçlenmeye devam ediyor ve güçlenecek” dedi.

TEMMUZDA ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇECEK



Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’ndaki yıllık yüzde 8.5’lik enflasyon hedefinin hâlâ gerçekleşebilir olduğunu söyledi. Albayrak “Gerek Merkez Bankası gerek bizim araştırma birimindeki arkadaşlarımızın raporları olsun temmuzla birlikte bu trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Albayrak, Türkiye’nin ilk defa enflasyon, faiz ve kur denkleminde benzer ülkelere kıyasla çizginin dışına çıkmadığı söyledi. Faizlerin daha da düşeceğini söyleyen Albayrak bundan sonra dolarizasyon riskinin azaldığı bir döneme girileceğini de belirtti.

YEREL PARALARLA TİCARET İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Bakan Albayrak, “Swap konusu piyasa uzmanlarınca tam anlaşılmadı. Konunun temelinde ticaret dengesi var. Biz her ülke ile ticarette kendi para birimimizin kullanımı için adım attık. Teknik çalışmalar devam ediyor” dedi.