İş'ten firmalara ‘el birliğiyle destek' paketi

‘El Birliği İle Devam Destek Paket’i kapsamında KOBİ’lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor. Paket içerisinde dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor.

MAAŞ VE KİRA DESTEĞİ



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, paket kapsamında bir taraftan müşterilerin üretim girdilerinin ve ticari mal alımlarının finansmanı, diğer taraftan işlerinde yeterli gelire kavuşuncaya kadar maaş ve kira ödemelerinde ihtiyaç duyacakları finansman için, ödemesiz dönemli avantajlı faiz oranlarıyla Maaş Destek Kredisi ve Kira Destek Kredisi imkânı sunduklarını belirtti.