Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. İş'ten firmalara ‘el birliğiyle destek' paketi
07 Haziran 2020 Pazar 02:14 | Son Güncelleme:

İş'ten firmalara ‘el birliğiyle destek' paketi

İş'ten firmalara ‘el birliğiyle destek' paketi

Koronavirüs salgını sürecinde müşterilerine yönelik özel çözümleriyle sürecin sorunsuz ve kesintisiz atlatılabilmesine yönelik aksiyonlar alan Türkiye İş Bankası, normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı.

‘El Birliği İle Devam Destek Paket’i kapsamında KOBİ’lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor. Paket içerisinde dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor.

MAAŞ VE KİRA DESTEĞİ

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, paket kapsamında bir taraftan müşterilerin üretim girdilerinin ve ticari mal alımlarının finansmanı, diğer taraftan işlerinde yeterli gelire kavuşuncaya kadar maaş ve kira ödemelerinde ihtiyaç duyacakları finansman için, ödemesiz dönemli avantajlı faiz oranlarıyla Maaş Destek Kredisi ve Kira Destek Kredisi imkânı sunduklarını belirtti. 

ABD'de tansiyon yüksek... Binlerce ulusal muhafız sokağa indi!
Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı
İletişim Başkanı Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördük
Instagram paylaşımlarına kısıtlama geliyor!
Rusya'dan Libya hamlesi... Kahire Bildirgesi'ni destekleyecekler!
Başkan Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonunu tebrik etti

Başkan Erdoğan, Dünya İnternet Klavye Şampiyonunu tebrik etti

10 Nisan'dan bu yana kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

10 Nisan'dan bu yana kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

Erol Özmandıracı sessizliğini bozdu: Beni çocuğumla tehdit

Erol Özmandıracı sessizliğini bozdu: Beni çocuğumla tehdit ediyor!

Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve h&#x

Manisa'da kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı