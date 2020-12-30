İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı son tarih!

İşten çıkarma yasağı son durum gelişmeleri sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası gündeme gelen konulardan olan İşten çıkarma ile beraber çalışanların mağdur olmaması sağlandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yeni yılın gelmesiyle beraber İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, kaç ay? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? soruları kafalarda soru işareti bıraktı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, KAÇ AY?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.