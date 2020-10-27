İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusunun yanıtı tüm çalışanlar ve işverenler tarafından merak ediliyor. Pandemi sürecinde işçi ve işverenin haklarını korumak amacıyla işten çıkarma yasağı kanunu düzenlendi. İşten çıkarma yasağı süresi bu dönemde birkaç kez uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre iş yerleri çalışanının 3 ay işten çıkaramayacak.

İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.