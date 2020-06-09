İşten çıkarma yasağı kanunu uzadı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı kanunu ile ilgili ne gibi bir kararın verileceği takip ediliyordu. Coronavirüs salgını döneminde uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı kanunu ile ilgili devamlılığın sağlanıp sağlanmayacağı merak ediliyordu. Alınan yeni kararla birlikte işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı. Konuya ilişkin detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KANUNU NE ZAMAN KALKACAK?

NTV'nin haberine göre; salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı kanunu süresi 3 ay daha uzatılacak.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği ise 3 ay daha sürecek. Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle devam edecek.

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte işten çıkarma yasağı 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYORDU

Bakan Albayrak, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine, “Paydaşlarla görüşüyoruz. İstikrar, piyasanın minimum etkilenmesi önemli. Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı'mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz" şeklinde konuşmuştu.