İşten çıkarma yasağı uzadı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor?

İşten çıkarma yasağı gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışan bireyler, koronavirüs salgını nedeni ile getirilen işten çalışma yasağının sona erip ermeyeceği, uzayıp uzamadığı merak ediliyor. Yasağa ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, fesih kısıtını, istihdamı ve çalışanları korumak için bir süre daha uzattıklarını açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZADI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınına katılarak çalışan ve işverene yönelik alınan tedbirlere ilişkin sorulara yanıt verdi.

Bakan Selçuk, bu süreçte hem sosyal güvenlik hem de çalışma hayatındaki durumlara dair hazırladıkları ve bir çok unsuru barındıran ekonomi istikrar kalkanı paketine değindi. İş gücü ve istihdamı koruyabilmek için çalışma hayatındaki fesih kısıtı uygulamasını anımsatan Selçuk, "Bu ekonomik dönem geçtiği ve Kovid-19 salgının etkileri azaldığı zaman hızlıca ekonomik toparlanmaya geçebilelim." dedi.

Fesih kısıtıyla vatandaşların işlerini kaybetmelerini engellediklerini ve aynı zamanda işverenin maliyetlerini azaltacak nakdi ücret desteği sağlayarak hem işçi hem de işvereni korumayı hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, şu açıklamaları yaptı:

"Nakdi ücret desteği alan çalışan sayımız şu anda 1 milyon 358 bine ulaşmış durumda. 1 milyar 700 milyon gibi de bir kaynağı çalışanlarımıza aktarmış durumdayız. Ücretsiz izne çıkan çalışanlarımız için. Dolayısıyla fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanımızı korumak için önemli bir unsurdu. İnşallah istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz."

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KAÇ AY UZADI?

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Daha önce çıkan haberlere göre, yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti.

Çıkan haberlere göre, 3 aylık uzatma ile birlikte işten çıkarma yasağı 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak. Ancak uzatmanın 3 aylık olacağı hakkında Bakan Selçuk açıklamada bulunmadı.