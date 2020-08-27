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  3. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
27 Ağustos 2020 Perşembe 07:20 | Son Güncelleme:

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı" İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek"

İşten çıkarma yasağı pandemi sürecinde, çalışan ve işveren arasındaki iletişim dengesini kurmak ve işçinin mağdur olmamasını sağlamak amacıyla düzenlenmişti. İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreliğine uzatılmıştı. Uzatılan sürenin sona ermesi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı kanunu düzenlenmişti. Söz konusu düzenleme, çalışan ve işverenin haklarını güvence altına almayı amaçlıyor. Yine pandemi sürecinde vatandaşlara kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği gibi birtakım desteklemeler sağlanmıştı. Normalleşme adımlarının devam ettirildiği şu günlerde destek çalışmalarının ve vatandaşlara yapılan yardım ödemelerinin süresi uzatıldı. İşten çıkarma yasağı ile ilgili de güncel kararlar paylaşıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

İşten çıkarma yasağı 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatıldı.

Kararı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre iş yerleri çalışanının 3 ay işten çıkaramayacak.

İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.

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