İşten çıkarma yasağı ile ilgili önemli gelişme! Süre uzayabilir

Halen yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020'de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti. Bu düzenlemeyle, 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklandı. Yasak, 17 Temmuz'da sona ermiş olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, YETKİSİNİ KULLANABİLİR

Ancak yasada yer alan bir diğer maddeye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Bilgi veren yetkililer de, yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bu hafta görüştüğü sosyal taraflara işten çıkarılması yasağının devam ettirilmesine nasıl baktıklarını sorduğu öğrenildi.