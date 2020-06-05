Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7632
  • 7,6834
  • 371.511
  • 110271
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. İşten çıkarma yasağı ile ilgili önemli gelişme! Süre uzayabilir
05 Haziran 2020 Cuma 09:10 | Son Güncelleme:

İşten çıkarma yasağı ile ilgili önemli gelişme! Süre uzayabilir

İşten çıkarma yasağı ile ilgili önemli gelişme! Süre uzayabilir

Halen yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020'de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti ve yasak 17 Temmuz'da sona eriyor. Yeni istihdam paketi ile Başkan Erdoğan'ın yasağı 3 ay daha uzatması gündemde.

Halen yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020'de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti. Bu düzenlemeyle, 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklandı. Yasak, 17 Temmuz'da sona ermiş olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, YETKİSİNİ KULLANABİLİR

Ancak yasada yer alan bir diğer maddeye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Bilgi veren yetkililer de, yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bu hafta görüştüğü sosyal taraflara işten çıkarılması yasağının devam ettirilmesine nasıl baktıklarını sorduğu öğrenildi.

Koronavirüse karşı yeni tedbirler açıklandı
Edirne Valiliği duyurdu: Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı! Maske kullanımını ne zaman bırakacağız?
Darbeci Hafter milislerinin mühimmatlarını ele geçirdiler!
Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden
Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gö

Bursa'da ''Şehit Erman Özcan'' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Kıyıya vuran şeyi görünce gözlerine inanamadı

Kıyıya vuran şeyi görünce gözlerine inanamadı

Pandeminin ardından 'Tükendim' diyorsanız...

Pandeminin ardından ''Tükendim'' diyorsanız...