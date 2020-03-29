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  3. İşte Koronavirüs'le mücadelede hükümetin verdiği destekler

İşte Koronavirüs'le mücadelede hükümetin verdiği destekler

İşte Koronavirüs'le mücadelede hükümetin verdiği destekler

Hükümet koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye sıkı tedbirleri devreye soktu. Vatandaşların, ekonominin, özel sektörün ve tarımın ticaretin eğitimin, sağlık sektörünün ve birçok alanda kimsenin zarar görmemesi için anında harekete geçen hükümet "koronavirüs ile mücadele paketleri"ni açıkladı. İşte Türkiye halkının koronavirüsten zarar görmemesi için hükümet tarafından alınan önlemler...

Hükümet "koronavirüs ile mücadele paketleri"ni açıkladı. İşte Türkiye halkının koronavirüsten zarar görmemesi için hükümet tarafından alınan önlemler...


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