İstanbul'un metro projeleri ‘ray'ında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Karaismailoğlu, Türksat 5A’nın aralıkta, Türksat 5B’nin ise 2021’in ilk yarısında fırlatılacağını bildirdi. 2002’de başlayan ‘yeni ulaşım ve iletişim çağı’nın yenilenme, dönüşüm süreciyle devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, “2003’ten bu yana 910.3 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik” dedi.

HAVALİMANI YARIM SAAT



Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Kağıthane - İstanbul Havalimanı arasını Nisan 2021’de, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasını ise Aralık 2021’de hizmete açmayı planlıyoruz. Tamamlandıklarında metroyla havalimanına ulaşımı yarım saatin altına indireceğiz. Bir diğer hattımız da Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu. Yaklaşık yüzde 33 fiziki ilerleme kaydettiğimiz bu hattı da 2022’nin ilk yarısında açmayı hedefliyoruz. Projemizde her şey rayında gidiyor. Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı’nı da Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayacağız. Yüzde 87’si biten projeyi de 2021 sonunda bitirmeyi planlıyoruz.”

İSTİHDAMA 703 BİN KİŞİLİK BÜYÜK KATKI



Yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında kara yoluna 98.9 milyar dolar, demir yoluna 29 milyar dolar, hava yoluna 14.7 milyar dolar, deniz yoluna 1.7 milyar dolar ve haberleşmeye 14.4 milyar dolar yatırım yapıldı. Toplam 158.7 milyar dolarlık kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik ve haberleşme yatırımlarının getirilerini görüyoruz. 2003-2019 yıllarında yatırımların üretime 818.8 milyar dolarlık etkisi oldu. Yatırımların istihdama etkisi de yıllık ortalama 703.3 bin kişi olarak gerçekleşti.

ANKARA-İZMİR TRENLE 3.5 SAATE KADAR İNİYOR



Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladıklarını açıklayan Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresinin 12’den 2 saate düşeceğini kaydetti. Ankara-İzmir hattının da, altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettiklerini anlatan Karaismailoğlu, “Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Burada da kazancımız 11 saatten fazla” dedi. Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşmesini hedeflediklerini bildirdi.