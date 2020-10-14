İstanbul'da trafik tekrar pandemi öncesine döndü

İstanbul Trafik Otoritmi Raporu açıklandı. Yeditepe Üniversitesi’nin araştırmaya göre, ilk çeyrekte ortalama yüzde 75’e varan zaman kaybına yol açan İstanbul trafiği, yoğun pandemi önlemlerinin alındığı ikinci çeyrekte rahatlasa da yaz sonunda yine neredeyse durma noktasına geldi. Pandemide sürüş hızları 44 kilometre/saate kadar yükseldi. Bu dönemde trafikte kaybolan zaman yarı yarıya azaldı. Ancak yazın bitişi ile arterlerdeki sürüş hızları sert bir şekilde eski seyrine döndü. Sabah saatlerinde 20 kilometre/saate gerileyen sürüş hızı, akşam saatlerinde 15 kilometre/saat seviyelerine kadar indi.