İstanbul'da çekiliş bugün: TOKİ'de kura heyecanı stadyumda değil internette

TOKİ’nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için kuralar 24 Şubat’ta başlamıştı. Sosyal konutlara 1.2 milyon başvuru yapılmıştı.

NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ



Toplam 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul’da bugün başlayacak kuralar 20 Mart’a kadar sürecek. Tuzla’da inşa edilecek 5 bin 750 konut için 16-17 Mart’ta, Arnavutköy’deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart’ta, Başakşehir’deki 500 konut için 20 Mart’ta kura çekilecek. Koronavirüse karşı alınan önlemler doğrultusunda kura çekimleri için stadyumlarda tören yapılmayacak. Noter huzurundaki kuralar, TOKİ ‘nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TESLİMLER 1.5 YIL SONRA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti. Kurum, “(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor” demişti.