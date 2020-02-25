İstanbul'da 7.615 bina acil yıkılmalı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ülke topraklarının yüzde 66’sının, nüfusun da yüzde 71’inin deprem bölgelerinde yer aldığını ifade eden Kurum, “Riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Şu an İstanbul’da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor” dedi.

RİSK ANALİZİ YAPTIRIN



Kurum, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar. Gelsinler bizim bakanlığımıza, belediyelerimize binaların risk analizini yaptırsınlar. Çok basit, cüzi miktardaki fiyatlarla risk tespitlerini yapabiliyorlar. Deprem sonrası enkazda hayat aramak yerine biz deprem öncesi binalarımızı, şehirlerimizi dönüştürelim istiyoruz.” 1999 depreminden beri toplanan vergilere ilişkin soru üzerine Kurum, Türkiye’nin her ilinde çalışmaların başladığını hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

230 MİLYARLIK PROJE



“Bugüne kadar 171 milyar lira harcandı. Devam eden yatırım bedeli de 60 milyar lira. Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır” diye konuştu. Bu noktada çok kararlı olduklarını anlatan Kurum, “Bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Sadece TOKİ’yle 150 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Yine 1 milyon sosyal konut üretiyoruz.”

‘KANAL’A GELEN İTİRAZLARI RAPORLARIMIZA İŞLİYORUZ



Bakan Kurum, Kanal İstanbul’a ilişkin de şu bilgileri verdi: “Raporda çevreye, doğaya, ilişkin alınması gereken tedbirler ne ise uygulamada da bu yönde hareket edilecek. 500 bin nüfusu aşmayacak bir öngörüyle 1/100 binlik çevre düzeni planımızı onayladık. Şimdi 5 bin ve bin ölçekli uygulama planlarını yapıyoruz, bunun için de bir ekip kurduk. Gelen itirazlar neyse yapılması gerekenleri raporlarımıza işliyoruz. Halkımızla bu konuyu paylaştığımızda yüzde 52 çoğunluğun Cumhurbaşkanımızın projesine destek verdiğini gördük.”

ELAZIĞ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR



“Elazığ'ın tarihinde belki görülmemiş en büyük dönüşüm projesini başlatıyoruz” diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Elazığ’da 19 bin 800, Malatya’da da 7 bine yakın bağımsız bölüme ilişkin çalışmaları başlattık. Bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. O bölge için içme suyu, kanalizasyon gibi ne ihtiyaç varsa, hızlı bir şekilde götüreceğiz ve projeleri de bir yılda bitireceğiz. Vatandaşların 5 baş hayvanını bağlayabilecekleri ahırların inşası başlatıldı. Önemli bir kentsel dönüşüm sürecini de hem Doğanyol merkezde hem de Pütürge’de başlatmış olduk.”

HER YIL EN AZ 100 BİN SOSYAL KONUT HEDEFİ



Dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin sosyal konut projesine ilişkin bir soru üzerine de Çevre Bakanı Kurum, şu yanıtı verdi: “1 milyon 200 bin başvuru oldu. 1-1.5 yıl içerisinde inşaatları tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Amacımız her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak.” Proje kapsamında ilk kuralar da dün İzmir Karabağlar’da inşa edilecek 750 konut için çekildi.