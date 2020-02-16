İstanbul'da 3. pist 18 Haziran'da açılacak

18 Haziran’da açılacak olan pist için hava trafik kontrolörleri de Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Eurocontrol tesislerinde yaklaşma ve kule simülasyon eğitimleri görüyor. 10 Nisan’a kadar eğitim devam edecek ve toplam 300 kontrolör eğitim görecek. Hava trafiğini yöneten kontrolörlere göre, İstanbul Havalimanı 3’üncü pist 18/36 terminale daha yakın olacağı için uçakların taksi süreleri kısalacak. Kontrolörler taksi süreleri kısalacağı için hem gecikmelerin azalacağını hem de kapasitenin artacağını söylüyor.

ANONS KİRLİLİĞİNE SON!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin,anons kirliliğine son verileceğini, sadece gerekli anonsların yapılacağını belirtti.

