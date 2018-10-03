İstanbul'da 250 gram ekmek 1,25 liradan satılacak
İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul'daki ekmek fiyatlarına ilişkin, "200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1,25 liradan satılacak" dedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "250 gram ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek" dedi.
İstanbul'da düzenlenen ekmek fiyatlarıyla ilgili toplantının ardından açıklama yapan Vali Şahin, "İstanbul'da 1.25 lira olan 250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" dedi.
Şahin, "Hem büyükşehir hem ilçe belediyesi zabıtalarınca denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanacak" diye konuştu.
(DHA)